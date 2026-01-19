Ünlülere uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca’nın ek ifadesi ortaya çıktı. Kendisi ve jetlerle gelen kızların tatillerdeki sponsorunun sevgilisi Murat Gülibrahimoğlu olduğunu söyleyen Karaca, aldıkları hediyelerin de valizlere sığmadığını belirtti. Kıbrıs tatilinde otelde kumar oynamaları için kendilerine özel ‘sarı oda’ hazırlandığını söyleyen Karaca, Gülibrahimoğlu'nun 300 bin dolar kaybettiğini, o gece şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun da kumar oynadığını iddia etti.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca’nın ek ifadesi ortaya çıktı. Karaca’nın ‘Kıbrıs’ iddiası ise dikkat çekti.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan isimlerden biri de fenomen Rabia Karaca olmuştu. İlk ifadesindeki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu açıklamaları çok konuşulan Karaca’nın ek ifadesi de gündem oldu.

Jetteki özel odadan sonra şimdi de ‘sarı oda’ iddiası! Kumarda 300 bin dolar mı kaybetti?

EK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah’ta yer alan habere göre, Rabia Karaca 19 Ocak'ta verdiği ek ifadesinde firari Murat Gülibrahimoğlu ile 1.5 sene sevgili olarak ilişki yaşadığını, Gülibrahimoğlu'nun bazı kızları ayarlayıp arkadaşları ile eşleştirdiğini öne sürdü.

Rabia Karaca

"HEDİYELER VALİZLERE SIĞMADI"

Almanya-Münih, Kıbrıs, Bodrum, Kapadokya, Ankara gibi birçok seyahat yaptıklarını söyleyen Rabia Karaca, tatillerde kendisine alınan hediyelerin valize sığmadığını belirtti.

Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu

KADINLARA PARAYI KİM VERDİ?

Seyahatlerin dönüşünde kendisi ve diğer kızların dikkat çekmemek adına ekonomi sınıfında oturtulduğunu belirten Karaca, tatil dönüşü kadınlara parayı Murat Gülibrahimoğlu’nun verdiğini, kendisi kız arkadaşı olduğu için ise ödeme almadığını açıkladı.

"TATİL SPONSORU"

Murat Gülibrahimoğlu'nun tatilde kendisinin alışveriş yapması için çok yüksek miktarda döviz para verdiğini söyleyen Karaca "Yurt dışı tatillerimizde alışverişlerimizde tüm sponsor Murat Gülibrahimoğlu'ydu. Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal para harcamazdı" iddiasında bulundu.

KUMAR İÇİN ÖZEL SARI ODA

Karaca’nın ek ifadesinde en dikkat çeken kısım ise ‘Kıbrıs’ açıklaması oldu.

Kıbrıs tatilinde kendilerine özel olarak kumar oynamak için hazırlanmış sarı bir oda olduğunu öne süren Karaca, şu iddiaları sıraladı:

Kumar oynamak için bize özel bir oda tahsis edildi. Oda sarı renkte olup ismi de bu şekildeydi. Odaya girişte korumalar kapıda beklerdi. Murat, burada çok yüksek miktarda yaklaşık 300 bin dolar para kaybetti. Hüseyin Köksal ise yüksek miktarda para kazandı. Murat kaybettiği için kıpkırmızı olmuştu. Korkudan ona bakamıyordum. Masada Emel Müftüoğlu, Hüseyin ve Murat birlikte oyun oynadı.

Karaca Kıbrıs tatilinde otelde Emel Müftüoğlu, Fatih Keleş, İmamoğlu'nun yakın arkadaşı iş adamı Hakan Karanis, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü ve iş adamı Hüseyin Köksal'ın olduğunu öne sürdü.

