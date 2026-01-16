İBB soruşturmasında gözaltına alınan Derya Çayırgan için ifadesinin ardından ev hapsi kararı çıkmıştı. Çayırgan'ın İmamoğlu ile 300, Koruma Müdürü Mustafa Akın aracılığıyla ise 570 kez internet tabanlı uygulamalar yoluyla iletişim kaydı olduğu tespit edildi. MASAK raporu ortaya çıkarken, bedeli 4 milyon 100 bin lira olan daire için yaklaşık 800 bin lira ödendiği de ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında eski voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alınmıştı.

Tutuklu Rabia Karaca'nın "Derya Çayırgan'ın İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi" ifadeleri gündemden düşmezken, Çayırgan ifadesinin ardından ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.

OTELDE ZİYARET ETMİŞ

İmamoğlu ile 2020'de tanıştığını söyleyen Çayırgan, "Telefonla aramalarım oldu ancak kendisi telefonları açmadı. 2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi Marriott Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim" dedi.

Eski voleybolcu satın aldığı ev için de yaptığı ödemeler için de tek tek savunma yaptı. Çayırgan, "Bana sormuş olduğunuz Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu isimli şahısları tanımam. Mustafa Akın isimli şahsı ifademin başında belirttiğim üzere Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğim esnada kendisine ulaşamadığımda Mustafa Akın ile iletişim kurmam söylenmesi vesilesiyle tanıştım. İfademde Ekrem İmamoğlu'nu arayıp ulaşamadığımda Mustafa Akın'ı aradığımı belirttim. Bana sormuş olduğunuz MASAK incelemeleri neticesindeki tespitleriniz kendi birikimlerimi dövize çevirip bankaya yatırmamdan kaynaklıdır.

Derya Çayırganın arama kayıtları çıktı! İmamoğlu detayı... 4 milyonluk evi, 800 bin TLye vermişler

PARALARI EV ALMAK İÇİN GÖNDERMİŞ

2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmazken, 2021'den sonrasında biriktirdiğim paraların bir kısmını dövize çevirerek banka hesabıma yatırdım. Bankada farklı şekillerde bu paraları değerlendirdim. MASAK raporlarında bu gözükecektir. 16 Haziran 2023 tarihinde hesabıma elden yatırdığım 50 bin euro da bu birikimlerden kaynaklıdır. 15 Haziran 2023 tarihinde Kameroğlu İnşaata 20 bin TL, 16 Haziran 2023 tarihinde 32 bin dolar ve 62 bin 570 TL ev almak için para gönderdim. 62 bin 570 TL'nin açıklamasına 'Kazanıyoruz' şeklinde açıklama tamamen voleybol milli takım süreci ile ilgilidir, sevinç ibaresiydi. Başka herhangi bir maksadım yoktu. Evi satın almak amacıyla Adem Kameroğlu ile indirim yapması için üç kere görüştüm. 19 Haziran 2023 tarihinde tapuyu devraldım. Hesabıma yatırmış olduğum 50 bin euroyu bu evi almak için yatırdım. Söz konusu para bahsettiğim gibi benim kendi paramdır. Bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir" dedi.

"ÜZERİME ATILI SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

"Hesabınıza 16 Haziran 2023 tarihinde yatan 50 bin euroya karşılık Adem Kameroğlu'nun hesabına aynı tarihte 32 bin dolar ve 62 bin 570 TL para gönderdiğiniz tespit edilmiştir. İfadenizde söz konusu evi bu 50 bin euro ile aldığınızı beyan etmenize karşın söz konusu parayı neden dolar ve TL cinsi olarak gönderme ihtiyacı hissettiniz?" sorusuna ise Çayırgan; "O dönem neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum, bankacının yönlendirmesiyle böyle bir şey yapmış olabilirim. Belirttiğim üzere bu 50 bin euro benim birikimlerimdir. Dediğim gibi üzerinden vakit geçtiği için yapmış olduğum işlemdeki detayları hatırlamıyorum. Ben bana sormuş olduğunuz sorulara açıkça cevap verdim. Söz konusu 50 bin euroyu tam olarak nereden aldığımı hatırlamamakla beraber ailemle beraber birikimimizden o dönem oynadığım kulüpten elden almış olduğum para olabilir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde cevap verdi.

TELEFON KAYITLARI ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre MASAK raporu ortaya çıktı ve Çayırgan'ın İmamoğlu'nu 300, Koruma Müdürü Mustafa Akın aracılığıyla ise 570 kez internet tabanlı uygulamalar yoluyla iletişim kaydı olduğu tespit edildi. İkilinin son görüşmesi ise İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025'ten sadece günler önce...

Öte yandan Çayırgan'ın, 15 Haziran 2023'te Kameroğlu İnşaat'a ait Beylikdüzü'ndeki Kameroğlu Metrohome projesinden ev aldığı ve bedeli 4 milyon 100 bin lira olan daire için yaklaşık 800 bin lira ödediği ortaya çıktı. MASAK raporunda Çayırgan'ın Kameroğlu İnşaat'a ayrı ayrı 20 bin lira, 32 bin dolar (O zamanki kurla yaklaşık 730 bin lira) ve 62 bin 570 lira ödediği bilgisi yer aldı.

Bu konuyla ilgili ifadesine başvurulan Çayırgan ise evi 4 milyon 100 bin liraya aldığını ifade etti, ancak şirkete neden bu fiyatın 5'te birini gönderdiği sorusuna açıklık getiremedi.

