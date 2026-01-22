İBB'ye ait kreşte 3 yaşındaki çocuğun istismar ve darpa uğradığı iddiası gündem oldu. Valilik soruşturma başlatıldığını duyururken, mağdur çocuğun ifadesinde mide bulandıran detaylar yer aldı. İBB'den de beklenen açıklama geldi, işte detaylar.

İstanbul Eyüpsultan’da İBB'ye ait Güzeltepe Yuvamız İstanbul Çocuk Eğitim Merkezi'nde 3 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı iddiası büyük yankı uyandırdı.

VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilik'ten yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı belirtilirken "Çeşitli medya organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Eyüpsultan İlçemizde faaliyet gösteren kreşte, çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapılmıştır. Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir." denildi.

"CİNSEL ORGANIMI SIKTI, ÇIPLAKKEN KAMERAYA ÇEKTİ"

Mağdur çocuğun ifadesinde, "E... benim kıyafetim üzerindeyken cinsel organımı tutup sıktı, göbeğime dokundu. Spor öğretmeni ağzımı öpüyor, diğer öğretmen popoma ve cinsel organıma vurma şeklinde dokundu. Spor hocası beni çıplakken kameraya çekti ve bu sırada diğer iki öğretmen de vardı" ifadeleri yer alırken İBB ise mide bulandıran iddiaları reddetti.

İBB kreşinde istismar ve darp iddiası! Çocuğun anlattıkları kan dondurdu: Soruşturma başlatıldı

İBB'TEN AÇIKLAMA GELDİ

İBB'dne yapılan açıklamada da "İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 127 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi (ÇEM), 1.126 öğretmen ve 12.696 çocuk kapasitesiyle, çocuklarımızın güvenliği ve sağlıklı gelişimi esas alınarak faaliyet göstermektedir. Merkezlerimizin tüm fiziki ve idari koşulları bu anlayışla oluşturulmuş; gerekli güvenlik ve denetim mekanizmaları eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Kreşlerimizin her noktası kamera ile kayıt altına alınmaktadır." ifadeleri yer aldı.

"ÇOCUKTAKİ MORLUKLARLA İLGİLİ TUTANAK TUTULDU"

Açıklama şöyle devam etti: "Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin süreç, ilk andan itibaren mevzuat çerçevesinde ve büyük bir hassasiyetle ele alınmıştır. Çocuğun vücudundaki morluk fark edilir edilmez tutanak altına alınmış, aile derhal bilgilendirilmiş; emniyet birimleri ve adli makamlarla eşgüdüm içinde hareket edilmiştir. Merkeze ait tüm kamera kayıtları eksiksiz biçimde ilgili idari ve adli mercilere iletilmiştir.

"KAMERA KAYITLARINDA BULGU YOK"

Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Ayrıca aileyle yürütülen görüşmelerde, farklı tarihlerde iletilen beyanlar arasında çelişkiler bulunduğu tespit edilmiş; bu durum yetkili mercilerin bilgisine sunulmuştur. İBB için esas olan, her koşulda çocuğun üstün yararını korumaktır. Bu doğrultuda aileyle iletişim kanalları açık tutulmuş, süreç şeffaflıkla yürütülmüştür.

İBB'nin kendi iç soruşturması sürerken, adli makamlara akseden olayla ilgili somut bir bilgi ve belge ortada yokken, bazı basın mecralarında Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizi hedef alan asılsız ve dezenformasyon içeren, abartılı benzetmeler içeren yayınlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır. Artık bir marka haline gelmiş olan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinin kurumsal itibarını, çocuklarımızın güvenliğini ve ailelerimizin huzurunu zedelemeye yönelik bu yayınlar hakkında tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır.

Kamuoyunun, çocuklarımızın üstün yararını gözeterek resmi açıklamalar dışındaki spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesini rica ederiz."

