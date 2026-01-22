TBMM Genel Kurulunda yoklama sırasında salonda bulunmayan bir milletvekili adına Başkanlık Divanı'na oy pusulası gönderildi. Durumun ortaya çıkmasıyla tansiyon aniden yükseldi. Meclis Başkanvekili Celal Adan, bu eylemi saygısızlık olarak niteleyerek, tepki gösterdi.

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri sırasında muhalefetin isteği üzerine gerçekleştirilen yoklamada, TBMM Genel Kurul Salonu'nda bulunmayan milletvekilleri adına Başkanlık Divanı'na oy pusulası gönderilmesi nedeniyle tansiyon yükseldi.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

CHP ve İyi Parti milletvekilleri bulundukları sıralardan kürsüye gelerek, olayı protesto etti. Genel Kurulda tansiyonun yükselmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.

"AHLAKSIZLIKTIR"

Yaşanan olayı saygısızlık olarak niteleyen Adan, "Meclisi yönetirken büyük bir şuurla yönetiyorum. Hepinize saygım var. Benim yönettiğim Genel Kurulda ciddi bir saygısızlık ve terbiyesizlik yapılmıştır. Burada olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır. Kim getirdiyse ahlaksızdır" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası