Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, kuzey kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde pus ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. İç ve doğu bölgelerde gece buzlanma ve don olayı beklenirken; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun eğimli yamaçlarında artan sıcaklıklarla birlikte çığ ve kar erimesi riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki günlerde ülke genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Gökyüzünün iç ve doğu kesimlerde parçalı ve az bulutlu, sahil şeritleri ile diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. Bahar etkilerinin hissedilmeye başlandığı bu günlerde, güneşli havanın etkisiyle birlikte vatandaşlar nispeten sakin bir hava tablosuyla karşılaşacak.

KUZEYDE SICAKLIKLAR YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Sıcaklık değerlerinde özellikle kuzey kesimlerde bir hareketlilik söz konusu. Yapılan tahminlere göre, Karadeniz ve Marmara gibi kuzey bölgelerimizde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında artması bekleniyor. Ülkenin geri kalanında ise sıcaklık seviyelerinde önemli bir değişim yaşanmayacağı, mevsim normalleri civarındaki seyrin devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

GECE VE SABAH SAATLERİNDE BUZLANMA RİSKİ

Gündüz saatlerindeki güneşli havaya rağmen, gece ve sabahın ilk ışıklarında soğuk havanın etkisi süratle hissediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde gece saatlerinden itibaren buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle sürücülerin, bu bölgelerde oluşabilecek gizli buzlanma riskine karşı tedbirli olmaları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor.

PUS VE SİS UYARISI

Hava sıcaklıklarındaki değişim ve nem dengesiyle birlikte, Marmara, Ege ve Karadeniz başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinin düşeceği tahmin edildiğinden, hem kara yolu hem de deniz ulaşımında dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldı. Sisli hava dalgasının günün ilerleyen saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

DOĞU BÖLGELERİNDE ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ

Yurdun doğu kesimlerinde bahar güneşi, beraberinde ciddi riskleri de getiriyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Sıcaklık artışıyla birlikte hızlanması beklenen kar erimelerinin, ani su baskınlarına veya heyelanlara sebebiyet verebileceği belirtilerek bölge halkının ve yetkililerin teyakkuzda olması istendi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Üç büyük ilimiz başta olmak üzere sahil kentlerinde bahar havası hakim. İstanbul’da az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklığın 15°C civarında seyretmesi beklenirken, İzmir ve Antalya gibi güney illerinde termometrelerin 20°C sınırına dayanacağı tahmin ediliyor. Başkent Ankara’da ise parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, gece saatlerinde hissedilir derecede bir soğuma ve don riski öngörülüyor.

DOĞU ANADOLU'DA DONDURUCU SOĞUKLAR DEVAM EDİYOR

Batı ve güney bölgelerinde sıcaklıklar artarken, Doğu Anadolu Bölgesi hala kışın sert etkilerini yaşıyor. Erzurum ve Kars gibi illerde en yüksek sıcaklıkların dahi -1°C civarında kalacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde etkili olan buzlanma ve don olaylarının yanı sıra, yüksek kesimlerdeki dik yamaçlarda bulunan yoğun kar kütlelerinin oluşturduğu riskler, bölgedeki günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor.

