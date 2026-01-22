ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka toprağı Grönland'ı almak için bir koz olarak kullanmayı planladığı tarife tehditlerinden aniden vazgeçti ve askeri operasyon ihtimalini de ortadan kaldırdı. Ancak, ABD Başkanı'nın Grönland halkını ikna etmek için her sakinine bir milyon dolar (43 milyon) teklif edeceği öne sürüldü.

İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, haftalarca NATO ittifakını sarsan ve yeni bir küresel ticaret savaşı riski oluşturan söylemlerinden geri adım attı. Trump, geçtiğimiz hafta sonu, Grönland konusundaki taleplerini desteklemek amacıyla sekiz Avrupa ülkesinin ABD'ye yönelik ihracatına artan tarifeler uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Ancak Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile İsviçre'deki zirve merkezinde yaptığı görüşmenin ardından, Batılı Arktik müttefiklerinin, 57 bin nüfuslu bu stratejik ada bölgesi hakkında yeni bir anlaşma yapabileceğini belirtti.

Trumptan askeri operasyon yerine ikna çalışması: Her Grönlandliye 1 milyon dolar

TRUMP'IN YENİ ANLAŞMA AÇIKLAMASI

Trump'a göre bu yeni anlaşma, hem kendisinin arzuladığı "Altın Kubbe" füze savunma sistemi ve kritik minerallere erişim talebini karşılayacak hem de Rusya ve Çin'in Arktik'teki emellerini engelleyecek.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, herkesin çok mutlu olduğu ve uzun vadeli bir anlaşma. Nihai uzun vadeli anlaşma budur. Başta güvenlik ve mineraller olmak üzere herkesi gerçekten iyi bir konuma getiriyor. Bu sonsuza kadar sürecek bir anlaşma" dedi.

Rutte ise Trump’ın ardından yaptığı açıklamada, Grönland'ın Danimarka'da kalıp kalmayacağı konusunun Trump ile yaptığı görüşmede gündeme gelmediğini belirtti. Rutte, Trump'ın daha çok, Çinlilerin ve Rusların giderek daha aktif olduğu bu devasa Arktik bölgesini nasıl koruyacaklarına odaklandığını vurguladı.

Diğer taraftan, sakinlerinin ve liderlerinin "satılık olmadığını" söyledikleri Grönland’in tamamıyla "sahiplenilmesi" talebini karşılayacak bir anlaşmanın ne olabileceği belirsizliğini koruyor.

Bir NATO sözcüsü, "Rusya ve Çin'in Grönland'da ekonomik veya askeri olarak asla tutunmamasını sağlamayı amaçlayan Danimarka, Grönland ve ABD arasındaki müzakereler devam edecek" açıklamasını yaptı.

HERKESE 1 MİLYON DOLAR VERECEK Mİ?

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre ise Trump, Grönland sakinlerine ABD'ye katılmaları için oy vermeleri halinde kişi başına 1 milyon dolar (yaklaşık 43 milyon lira) teklif etmeyi düşünüyor.

Buna göre Trump, Grönland’i ele geçirmek için güç kullanmayı reddetti, ancak bunun yerine halkı Danimarka'dan ayrılmaya ikna etmeye odaklandı.

Eğer stratejik açıdan hayati öneme sahip bu bölgenin 57 bin sakininin tamamına bu büyük ödemeyi yaparsa, maliyet 57 milyar dolara ulaşacak. Ancak, bu rakam ABD'nin her yıl savunmaya harcadığı 800 milyar doların çok küçük bir kısmını oluşturuyor.

Gazetenin bildirdiğine göre ayrıca Trump’ın bu planı, Grönland'ın hibeler için Danimarka'ya olan bağımlılığını ortadan kaldıracak ve adanın ekonomisini yeniden şekillendirecek.

Ada sakinlerinin ise Trump’ın teklif ettiği parayı alması için bir referandum düzenlemeyi kabul etmesi gerekecek ve muhtemelen yüzde 60'lık kesin bir çoğunluğa ulaşmaları gerekecek.

Daha önce Beyaz Saray'ın her Grönlandlıya 100 bin dolar teklif etmeyi düşündüğü bildirilmişti. Ancak Kopenhag, mineral bakımından zengin adanın satılık olmadığını ve herhangi bir anlaşmanın Danimarka'nın onayını gerektireceğini defalarca belirtti.

DANİMARKA'DAN KIRMIZI ÇİZGİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ele geçirmek için güç kullanımından vazgeçtiğini açıklamasına, Danimarka’dan olumlu tepki geldi. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda günün başladığından daha iyi bittiğini belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland'ı zorla ele geçirme planından vazgeçmesini ve bununla ilişkili ticaret savaşını durdurmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Danimarka’nın kırmızı çizgilerine saygı duyulduğu takdirde müzakereye açık olduklarının altını çizen Rasmussen, "Şimdi oturalım ve Danimarka Krallığı’nın kırmızı çizgilerine saygı duyarken, Amerika'nın Arktik bölgesindeki güvenlik endişelerini nasıl giderebileceğimizi bulalım" değerlendirmesinde bulundu.

