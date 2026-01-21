Grönland hükümeti, olası kriz ve jeopolitik gerilimler nedeniyle vatandaşlara 5 gün boyunca hayatta kalma rehberi sunan bir broşür hazırladı.

Grönland, olası krizlere karşı vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla kapsamlı bir broşür hazırladı.

5 GÜNLÜK HAYATTA KALMA REHBERİ

Başkent Nuuk’ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkçılık, Avcılık, Tarım, Kendi Kendine Yeterlilik ve Çevre Bakanı Peter Borg, broşürün halkın kriz anında kendi başlarının çaresine bakabilmesi ve başkalarına yardım edebilmesini amaçladığını söyledi. Borg, “5 gün boyunca hayatta kalma rehberi hazırladık. Toplum olarak ne kadar hazırlıklı olursak o kadar güçlü oluruz” dedi.

Sosyal İşler, Konut, Altyapı ve Çevre Bölgeler Bakanı Aqqaluaq Egede de Grönlandlı kimliğinin korunmasının önemine dikkat çekerek, “Elbette askeri müdahalenin olmaması için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

İŞTE BROŞÜRDEKİ ÖNERİLER

Broşürde, uzun süreli elektrik kesintileri, doğal afetler ve uluslararası çatışmaların tedarik zinciri ve altyapıyı etkileyebilecek zorluklara neden olabileceğine dikkat çekiliyor. Evlerde su, yiyecek, ilk yardım malzemeleri, battaniye ve ısıtıcı bulundurulması öneriliyor.

TRUMP'IN SÖZLERİ ETKİLİ OLDU

Broşürün hazırlanması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a “ulusal güvenlik amacıyla ihtiyacı olduğu” ve stratejik önemdeki Altın Kubbe için adaya yönelttiği söylemlerin ardından geldi. Washington’da ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesine rağmen temel anlaşmazlıklar devam ediyor.

Daha önce ABD’nin egemenlik devri talebini reddeden Grönland, Danimarka ve müttefikleri ile askeri işbirliğini artırmayı planlıyor. Trump, Grönland’ın ABD tarafından alınamamasına karşılık, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını, Haziran’dan sonra bu oranı yüzde 25’e çıkaracağını duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası