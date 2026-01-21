Avrupa Parlamentosu, ABD'ye fazla ayrıcalık tanıdığı gerekçesiyle eleştirilen ticaret anlaşmasını askıya aldı.

Avrupa Parlamentosu, Grönland'ın ABD tarafından alınması talepleri ve beraberindeki yeni gümrük vergileri tehditlerine protesto amacıyla, geçen yaz Trump yönetimiyle yapılan AB-ABD ticaret anlaşması üzerindeki çalışmalarını askıya aldı.

AB Genel Kurulu, İskoçya'nın Turnberry kentinde varılan anlaşmanın çeşitli bileşenlerini görüşüyor ve ticaret komitesinin önümüzdeki hafta bunlar üzerinde oylama yapması planlanıyordu.

Ancak komitenin başkanı Bernd Lange, Çarşamba günü yaptığı açıklamada sürecin ve oylamaların ertelendiğini söyledi.

Lange, "Grönland ve Danimarka'ya ve Avrupa'daki müttefiklerine yönelik devam eden ve artan tehditler, özellikle de gümrük vergisi tehditleri göz önüne alındığında, ABD'nin çatışma yerine işbirliği yoluna yeniden girmeye karar verene ve daha fazla adım atılmadan önce, Turnberry'nin iki yasa tasarısı üzerindeki çalışmaları askıya almaktan başka seçeneğimiz kalmadı" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası