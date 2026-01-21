ABD Başkanı Donald Trump,“Avrupa’nın birçok noktası artık tanınır derecede değil” diyerek kıtadaki mevcut tabloya gönderme yaptı.

Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kentine gelen ABD Başkanı Donald Trump, konuşması öncesi ve sırasında verdiği mesajlarla dünya gündeminin merkezine oturdu.

Trump, Davos’a dönüşünü "harika bir duygu" sözleriyle tanımlarken, salonda "birçok arkadaş, birkaç düşman" olduğunu söyledi.

ABD ekonomisinin tarihi bir performans sergilediğini söyleyen Trump, bir yıl içinde 18 trilyon dolarlık yatırım çekildiğini açıkladı.

Amerika yükseldiğinde dünyanın da yükseldiğini söyleyen Trump, ABD’nin aksadığı dönemlerde tüm dünyanın bundan etkilendiğini dile getirdi: "ABD dünyanın ekonomik motorudur"

"AVRUPA TANINAMAZ HALE GELDİ"

Trump, konuşmasının en çarpıcı bölümünde Avrupa’yı hedef aldı. Avrupa’daki bazı bölgelerin artık tanınamaz hale geldiğini söyleyen ABD Başkanı, kıtadaki mevcut tabloya gönderme yaptı.

"AVRUPA’YA DOĞRU YOLDA DEĞİL"

Avrupa’nın ayrıca doğru yönde ilerlemediğini söyleyen Trump, bazı ülkelerin artık tanınamaz hale geldiğini ifade etti:

“Avrupa doğru yolda değil ve artık tanımadığımız ülkeler var. Yeşil enerjiye ve toplu göçe odaklanmak Avrupa’ya zarar verdi"

"VENEZUELA ÖNÜMÜZDEKİ 6 AYDA SON 20 YILDAN FAZLA KAZANACAK"

Trump, Venezuela ile yürütülen işbirliğine de değindi. Venezuela’nın çok başarılı bir sürece gireceğini söyleyen ABD Başkanı, saldırı sonrası büyük bir işbirliği başlattıklarını aktardı. Trump, Venezuela’nın önümüzdeki 6 ayda son 20 yıldan daha fazla gelir elde edeceğini ve ülke liderinin bu süreçte akıllıca davrandığını dile getirdi.

PETROL RAKAMLARI DİKKAT ÇEKTİ

ABD petrol üretiminin günlük 730 bin varil arttığını açıklayan Trump, geçen hafta yalnızca Venezuela’dan 50 milyon varil petrol alındığını söyledi.

Trump'ın konuşmasında öne çıkan diğer noktalar şöyle:

Gümrük tarifeleri sayesinde, dünya tarihinin en büyüğü olan ve hızla artan ticaret açığımızı radikal biçimde azalttık. Her yıl 1 trilyon dolarlık kaybımız vardı ve bu tamamen boşa gidiyordu. Bir yıl içerisinde aylık ticaret açığımızı yüzde 77 oranında, hiçbir şekilde enflasyona yol açmadan düşürdük. Bunun imkansız olduğunu söylediler.

Venezuela inanılmaz başarılı olacak. Tüm işbirliğini takdir ediyoruz. Saldırı sonrasında büyük bir işbirliğine girdik. Saldırıdan sonra ‘anlaşalım’ dediler. Önümüzdeki 6 ayda son 20 yıldan daha fazla para kazanacak. Ülkenin lideri zekice davrandı.

ABD petrol üretimi günde 730 bin varil arttı ve geçen hafta yalnızca Venezuela’dan 50 milyon varil petrol aldık.

Ayrıntılar geliyor...

