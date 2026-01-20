Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Davos’ta yaptığı konuşmayla küresel dengelere dair çarpıcı bir çıkışa imza attı. ABD’ye mesajlar veren Macron, dünyanın “kuralların olmadığı bir düzene” sürüklendiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda kürsüye güneş gözlüğüyle çıktı.

Macron’un küçük bir göz rahatsızlığı nedeniyle gözlük taktığı kaydedildi. Konuşmasının ana hattını ise "kuralların olmadığı bir dünyaya" doğru gidiş oluşturdu.

Macron, "Şimdi yeni emperyalizm veya yeni sömürgeciliğin zamanı değil" sözleriyle, zirvenin en sert çıkışlarından birine imza attı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macrondan ABD itirafı!

"KURALLARIN OLMADIĞI BİR DÜNYAYA DOĞRU KAYIYORUZ"

Macron, uluslararası alanda hukukun üstünlüğünden uzaklaşıldığını söyleyerek şu ifadeyi kullandı:

"Bu, uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı ve tek geçerli hukukun en güçlü olanın hukuku olduğu, kuralların olmadığı bir dünyaya doğru bir kaymadır."

ABD’YE YÜKLENDİ "AVRUPA’YI BOYUN EĞDİRMEK İSTİYORLAR"

Macron, ABD kaynaklı rekabete dair de açık bir cümle kurdu:

"ABD’den gelen rekabet Avrupa’yı boyun eğdirmeyi amaçlıyor; bu kabul edilemez."

TİCARET SAVAŞI UYARISI: "SADECE KAYBEDENLERİ ÜRETİR"

Macron, ticaret savaşları ve korumacılığa da karşı çıktı:

"Ticaret savaşları ve korumacılığın tırmanması sadece kaybedenleri üretecek."

Aynı çizgide, müttefiklere gümrük vergisi tehdidinin mantıklı olmadığını söyledi.

SAHNEDE İRONİ: "BARIŞ, İSTİKRAR VE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK DÖNEMİ"

Macron, konuşmasında ironik bir çıkış da yaptı: "Bu bir barış, istikrar ve öngörülebilirlik dönemi."

Ardından 2024’te 60’tan fazla savaş yaşandığını hatırlattı.

ÇİN YATIRIMI MESAJI: BAZI SEKTÖRLERDE DAHA FAZLASINA İHTİYACIMIZ VAR

Macron, Avrupa’nın bazı kritik alanlarda Çin’den daha fazla doğrudan yatırımı da gündeme taşıdı: "Bazı önemli sektörlerde Avrupa’da daha fazla Çin doğrudan yatırımına ihtiyacımız var."

"AVRUPA YAVAŞ OLABİLİR AMA ÖNGÖRÜLEBİLİR"

Macron, Avrupa’nın konumunu da şu sözlerle tarif etti: "Avrupa yavaş olabilir ama öngörülebilir ve hukukun üstünlüğüne sahiptir."

GRÖNLAND KRİZİ ZİRVENİN GÖLGESİNDE

Davos’ta gündemin en sıcak başlıklarından biri Grönland oldu. Zirvede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik çıkışları sürerken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “kararlı, birleşik ve orantılı” cevap mesajı verdi. Trump ise Davos’ta Grönland konusunda “çeşitli taraflarla” görüşmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de adaya karşı güç kullanımı ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

