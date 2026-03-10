İstanbul'da eşini 38 defa bıçaklayıp boğazını kesen, uyuyan baldızını ise 22 defa bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu hakkında karar açıklandı. Ferhat Boduroğlu, takdiri indirimle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde 17 Eylül 2022'de Ferhat Boduroğlu (31), boşanma aşamasında olduğu Vildan Boduroğlu'nu (23) evlerinde 38 kez bıçaklayıp boğazını kestikten sonra üst katta uyuyan ve eşinin kendisinden ayrılmasından sorumlu tuttuğu 18 yaşındaki baldızı Fatma Zehra Koyun'u da 22 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI YOLLADI

Boduroğlu eşini ve baldızını öldürdükten sonra fotoğraflarını çekerek eşinin ailesine yollamıştı. Sanık Boduroğlu cinayetten sonra kızıyla bir fotoğrafını ise sosyal medya hesabından "Kızımla son foto geldik be kızım" notuyla paylaşmıştı. Öte yandan Boduroğlu'nun arkadaşı Arif Türkan'ın ise cinayete yardım ettiği iddia edilmişti. Boduroğlu ve Türkan'ın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu ile Arif Türkan hazır bulundu. Duruşmaya cinayete kurban giden kız kardeşlerin babası Mustafa Koyun ile taraf avukatları da katıldı.

İNDİRİMLİ MÜEBBET HAPİS CEZASI!

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ferhat Boduroğlu hakkında, ‘eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına ardından ise bu cezada sanığın tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak takdiri indirimle müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Boduroğlu ayrıca, maktul Fatma Zehra Koyun'a yönelik takdiri indirim uygulanarak ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eşini 38, baldızını 22 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! İndirimli ceza aldı

Heyet, sanık Arif Türkan'ın ise Fatma Zehra Koyun'a karşı üzerine atılı ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan suçun canavarca hisle ve eziyet çektirme unsurlarının oluşmadığı, sanığın eyleminin, ‘kadına karşı kasten öldürme' suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, bu cezanın ise takdiri indirim uygulanarak müebbet hapis cezasına indirilmesine hükmetti. Heyet, sanık Türkan'ın maktul Vildan Boduroğlu'na yönelik ise ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürmeye iştirak' suçundan sanığın üzerine atılı suçta mahkumiyetine yeterli derecede her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, evli olan Vildan Boduroğlu ve Ferhat Boduroğlu'nun aralarında bir süredir geçimsizlik olduğu ve ayrılma aşamasında oldukları, bu sebeple Vildan'ın çocuğunu alarak kardeşi Fatma Zehra Koyun'la birlikte yaşamaya başladığı anlatılmıştı. Olay günü sanık Ferhat ve maktul Vildan'ın buluşmak için anlaştıkları, Vildan ve kız kardeşi Fatma Zehra'nın yanlarında çocukla birlikte Ferhat'ın evine gittikleri, ayrıca evde diğer sanık Arif Türkan ve tanık Emre'nin de bulunduğu iddianamede belirtilmişti.

İddianamede, sanık ve maktullerin gece geç saatlere kadar alkol aldıkları, ertesi gün Ferhat Boduroğlu ve Vildan Boduroğlu'nun tartışmaya başladıkları, tartışma esnasında sanık Ferhat'ın maktul Vildan'ı 38 kere bıçakladığı ve boğazını kestiği aktarılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Ferhat Boduroğlu'nun üst katta uyuyan maktul Fatma Zehra Koyun'u da eşinin kendisinden ayrılması ve kötü hayat yaşaması nedeniyle suçladığı ve 22 defa bıçaklayarak öldürdüğü açıklanmıştı. Sanığın ardından kızını yanına alarak evden çıktığı iddianamede belirtilmişti. İddianamede Arif Türkan'ın sanık Ferhat'tan 24 dakika önce evden çıktığı ancak çelişkili beyanlarına göre olay anında evde bulunduğu ve cinayete yardım ettiği düşünüldüğü belirtilmişti. Ferhat Boduroğlu hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme' ve ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, sanık Arif Türkan hakkında 2 kez ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 40 yıla kadar hapis cezası istenmişti.



Haberle İlgili Daha Fazlası