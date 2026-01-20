Dünya Ekonomik Forumu için Davos’a gitmek üzere uçağa binmeden önce konuşan ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan gelen bir mesajı paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos yolculuğu öncesi uçağa binerken gazetecilerin sorularını cevapladı.

Barış Kurulu’na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davet edilip edilmediği sorusuna net cevap verdi: "Evet. Davet edildi."

"MACRON GÖREVDEN AYRILACAK"

Trump’a Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Barış Kurulu’na katılmayacağını söylemesi soruldu.

Trump, Macron’u hedef aldı: "Bunu söyledi mi? Kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak."

Davos yolunda Trump, Macron’dan gelen mesajı paylaştı: Kimse onu istemiyor, görevden ayrılacak

MACRON’A YAPTIRIM TEHDİDİ

Trump, Macron’un tutumunun devam etmesi halinde Fransa’yı ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya bırakacağını söyledi. “Eğer düşmanlık hissederlerse, onlara yüzde 200 gümrük vergisi uygularım ve o da katılır” sözleriyle mesajını sertleştirdi.

Davos yolunda Trump, Macron’dan gelen mesajı paylaştı: Kimse onu istemiyor, görevden ayrılacak

TRUMP DAVOS’A İNİYOR: CEO’LAR HAZIR, GRÖNLAND MASADA

Dünya Ekonomik Forumu İsviçre’nin Davos kasabasında başlarken, zirvenin ana gündemi Donald Trump oldu. Trump’ın Çarşamba günü yapacağı özel konuşma ve küresel şirketlerin CEO’larıyla kuracağı temaslar yakından izleniyor.

Trump’a Davos temaslarında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent başta olmak üzere üst düzey Amerikan yetkilileri eşlik ediyor. Trump, yolculuk sonrası Truth Social hesabından da dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

MACRON’DAN TRUMP’A MESAJ: GRÖNLAND TEPKİSİ

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan gelen bir mesajı da kamuoyuyla paylaştı. Macron’un mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Dostum, Suriye konusunda tamamen aynı fikirdeyiz. İran konusunda harika şeyler yapabiliriz. Grönland’da ne yaptığını anlamıyorum. Davos’tan sonra perşembe günü Paris’te bir G7 toplantısı ayarlayabilirim."

Davos yolunda Trump, Macron’dan gelen mesajı paylaştı: Kimse onu istemiyor, görevden ayrılacak

MAURİTİUS KRİZİ DE TRUMP'IN DOSYASINDA

Öte yandan Trump, İngiltere’nin Diego Garcia Adası’nı Mauritius’a devretme planına da tepki gösterdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Şaşırtıcı şekilde, ‘zeki’ NATO müttefikimiz Birleşik Krallık, hayati bir ABD askeri üssünün bulunduğu Diego Garcia Adası’nı hiçbir gerekçe olmadan Mauritius’a vermeyi planlıyor. Çin ve Rusya bu zayıflığı mutlaka fark etti. Bu ülkeler sadece gücü tanır.”

Trump paylaşımında Grönland’a da doğrudan bağ kurdu:

"Birleşik Krallık’ın son derece önemli toprakları vermesi büyük bir aptallıktır ve bu, Grönland’ın neden alınması gerektiğine dair çok uzun ulusal güvenlik nedenleri zincirinin bir başka halkasıdır. Danimarka ve Avrupalı müttefikleri doğru olanı yapmak zorunda."

Davos yolunda Trump, Macron’dan gelen mesajı paylaştı: "Kimse onu istemiyor, görevden ayrılacak"

GRÖNLAND TALEBİ DAVOS GÜNDEMİNİ SARSTI

Trump’ın ABD’nin Grönland’ı devralması gerektiği yönündeki sözleri Davos kulislerinde en çok konuşulan konu oldu. Diplomatik kaynaklar, ulusal güvenlik danışmanlarının toplantı gündemine Grönland başlığının sonradan eklendiğini aktardı.

Trump, ABD’nin Grönland’ı kontrol etmesine izin verilmemesi halinde İngiltere dahil sekiz Avrupa ülkesine ek gümrük tarifeleri uygulanacağını söyledi. “Orayı ele geçirmeliyiz… Onlar orayı koruyamazlar” sözleriyle kararlılığını yineledi.

Avrupa’dan gelen tepkilere ilişkin konuşan Trump, Avrupa ülkelerinin çok fazla karşı çıkmayacağını söyledi. "Bence çok fazla karşı çıkmayacaklar. Bakın, buna sahip olmak zorundayız" şeklinde yorum yaptı.

Trump, Grönland üzerindeki egemenlik tartışmalarına da doğrudan değindi. "Sadece bir geminin 500 yıl önce oraya gitmiş olması ve sonra ayrılması, size mülkiyet hakkı vermez" ifadelerini kullandı.

Davos yolunda Trump, Macron’dan gelen mesajı paylaştı: Kimse onu istemiyor, görevden ayrılacak

Avrupa ülkelerinin bölgeye sınırlı sayıda unsur gönderdiğini söyleyen Trump, “Birkaç kişi gönderdiler, o bir asker değildi” dedi.

Bu birliklerin ABD’ye karşı değil, Rusya’ya karşı gönderildiğini savunan Trump, “Onları benim için değil, Rusya’ya karşı korunmak için gönderdiklerini söylüyorlar” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Danimarka’nın Rus tehdidi konusunda uyarıldığını dile getirdi.

Trump, Grönland tartışmasının Davos gündemini belirleyeceğini açıkça ortaya koydu. “Şöyle söyleyelim, bu çok ilginç bir Davos olacak” sözleriyle Dünya Ekonomik Forumu öncesi Avrupa’ya yeni bir mesaj verdi.

NATO’DA ENDİŞE: İSTİHBARAT PAYLAŞIMI SINIRLANDI

ABD basınına yansıyan iddialar, krizin boyutunu büyüttü. The i Paper’ın haberine göre NATO yetkilileri, Trump’ın Grönland’ı satın alma girişimleri sırasında hassas bilgileri kötüye kullanabileceği endişesiyle ABD ile istihbarat paylaşımını sınırladı.

NOBEL ÇIKIŞI: "UMRUMDA DEĞİL"

Trump’a Norveç Başbakanı’na yazdığı mektupla ilgili soru da yöneltildi. Nobel Barış Ödülü iddialarına ilişkin konuşan Trump, “Nobel Ödülü umrumda değil. Milyonlarca hayatı kurtardım. Sekiz savaşı durdurduk ve belki bu gece bir savaşı daha durduracağız” dedi.

Davos yolunda Trump, Macron’dan gelen mesajı paylaştı: "Kimse onu istemiyor, görevden ayrılacak"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den gelen özel mesajı sosyal medya hesabından paylaşan Trump şu sözlere yer verdi:

“Sayın Başkan, bugün Suriye’de başardıklarınız inanılmaz. Davos’taki medya görüşmelerimi Gazze’de, Ukrayna’da ve orada yaptığınız çalışmaları öne çıkarmak için kullanacağım. Grönland konusunda bir yol bulmaya kararlıyım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum.”

Haberle İlgili Daha Fazlası