Piyasaların meraklar beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı kim olacak sorusunun cevabına ilişkin dikkat çeken açıklama Davos'ta konuşan Donald Trump'tan geldi. Trump "Yakın zamanda Fed Başkanı'nı açıklayacağım, başarılı olacak. Erkek bir isim. Çok saygı duyulan bir isim. Görüştüğüm tüm adaylar saygı duyulan insanlar ama nedense göreve geldikten sonra hepsi değişiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki kriz devam ederken gözler Powell'ın yerine gelecek isme çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump

YENİ FED BAŞKANI KİM OLACAK?

Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, yeni Fed Başkanı'nın kim olacağına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trump "Yakın zamanda Fed Başkanı'nı açıklayacağım, başarılı olacak. Erkek bir isim. Çok saygı duyulan bir isim. Görüştüğüm tüm adaylar saygı duyulan insanlar ama nedense göreve geldikten sonra hepsi değişiyor" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell

FED BAŞKANI POWELL İLE FAİZ KRİZİ

Donald Trump, faiz oranlarını istediği kadar hızlı düşürmediği için eleştirdiği Powell'ı defalarca görevden almakla tehdit etmişti.

FED ise 2025'in ikinci yarısında üç kez faiz indirimine gitti.

POWELL'A SORUŞTURMA

Fed Başkanı Jerome Powell, 11 Ocak Pazar günü Adalet Bakanlığı'nın merkez bankasına mahkeme celpleri tebliğ ettiğini ve Fed'in bina yenilemeleri hakkında bu yaz verdiği ifade nedeniyle kurumun cezai iddianameyle tehdit edildiğini açıklamıştı.



