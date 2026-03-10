Hatay’da misafirliğe gittiği dayısının evinin penceresinden kaçan ve 19 gündür kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'dan hiçbir iz yok. Kardeşine 3 yıl önce bipolar bozukluğu tanısı konulduğunu belirten Tarık Çalışkan “HTS kayıtlarını bekliyoruz ve 1 hafta içerisinde çıkacaktı demişlerdi. Umudumuz haftaya HTS kayıtları çıkar” dedi.

Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen 27 yaşındaki Uğur Çalışkan, misafir olarak kaldığı dayısının evinde penceredeki sinekliği parçalayıp evden ayrılmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından genci bulmak için arama çalışmaları başlatılmıştı. Gencin şu ana kadar arama çalışmalarında sadece terliği ve elbisesi bulundu.

3 yıl önce bipolar bozukluğu tanısı konulan gencin hayatından endişe eden ağabeyi Tarık Çalışkan, ailecek zor durumda olduklarını belirterek gelecek umutlu haberi beklediklerini söyledi.

"ANNEM VE BABAM PERİŞAN”

Tarık Çalışkan, şunları söyledi:

"Kardeşim 19 günden beri kayıp ve haber alamıyoruz. Arama çalışmaları devam ederken 15.günden itibaren arama çalışmaları durmaya başladı. Kayıp kardeşimin elbisesinden başka bir şey bulamadık. En sonda AFAD arama çalışmaları durmuş durumda çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Şimdilik savcıdan telefon kayıtları ile ilgili bir şey söylenmedi. En son HTS kayıtlarını bekliyoruz ve 1 hafta içerisinde çıkacaktı demişlerdi. Dosya ile ilgili bir avukatla görüştük. Şu an avukata süreci takip ediyor. Umudumuz haftaya HTS kayıtları çıkar. Ailecek şu an çok kötü durumdayız, perişan olduk. En son ormanlık alanda kendi imkanlarımızla aramaya devam ediyoruz.

Kayıp olarak aranan Uğur Çalışkan’a ait tişört, hırka, telefon, cüzdan ve şarj aleti her şey düzgün bir şekilde katlanmış bir halde AFAD ekipleri tarafından dağın zirvesinde bulunmuştu. Pazar gününden itibaren herhangi bir ize rastlanmamıştı.

