Hatay’da dayısının evinin penceresinden kaçan ve 10 gündür kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan’ı arama çalışmaları devam ediyor. Kısa süre önce eşyaları dağın zirvesinde bulunan gencin ağabeyi ve babasının umutlu bekleyişi sürerken, gencin eşyalarının katlı halde bulunması ise dikkat çekti.

3 yıl önce kendisine bipolar bozukluğu tanısı konan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan, çalışmak için memleketi Van’dan Hatay’daki akrabasının yanına gitmiş, dayısının evindeki penceredeki sinekliği parçalayarak sırra kadem basmıştı.

Pencereden kaçıp sırra kadem bastı! Uğur Çalışkan 10 gündür kayıp

Psikolojik rahatsızlığı olan gencin ailesi olay sonrasında polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Çalışkan'ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin sahadaki çalışmaları 10. gününde devam ederken, evladı için üzülen baba Abdurrahman Çalışkan, umutla bekliyor.

Kayıp gencin ağabeyi Tarık Çalışkan

“KARDEŞİM 10 GÜNDÜR KAYIP”

Kısa süre önce eşyaları bulunan ama kendisinden hala haber alınamayan gencin ağabeyi Tarık Çalışkan, şunları söyledi.

Kardeşim Uğur, 10 gündür kayıp ve arama çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir ize rastlanmadı. AFAD ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bundan sonraki süreç nasıl olur bilemiyoruz. Kardeşimin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Ormanlık alanda yapılan aramada bir ize rastlanmadı. Bugünden sonra İHA dronlarla havadan arama desteği verilecek. Herkes kardeşime umut olsun.

“HİÇ İYİ DEĞİLİM”

Acılı baba Abdurrahman Çalışkan ise “Ben hiç iyi değilim, 10 gündür oğlum kayıp ve mağduruz. Oğlumun en kısa sürede bulunması için devletimizden yardım istiyoruz" diyerek yardım istedi.

Kayıp olarak aranan Uğur Çalışkan

EŞYALARI BULUNMUŞTU

Kayıp olarak aranan Uğur Çalışkan’a ait tişört, hırka, telefon, cüzdan ve şarj aleti her şey düzgün bir şekilde katlanmış bir halde AFAD ekipleri tarafından dağın zirvesinde bulunmuştu. Pazar gününden itibaren herhangi bir ize rastlanmamıştı.

Eşyalar arazide bulunmuştu

