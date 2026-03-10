2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler için ikinci ara tatil tarihi de netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma takvimi doğrultusunda milyonlarca öğrenci ve öğretmen mart ayında yapılacak kısa tatil için gün saymaya başladı. Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek gibi sorular gündeme geldi. İşte detaylar...

Okullarda ilk ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çaldı. Eğitim yılının başlamasından önce okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası uygulandı. Birinci dönem eğitim faaliyetleri 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erdi. Ardından öğrenciler yarıyıl tatiline çıktı.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başladı ve iki haftalık aranın ardından 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlandı. İkinci dönem dersleri ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler ikinci ara tatil için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

İkinci ara tatil 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonu tatilleriyle beraber ikinci ara tatilde toplamda 9 gün boyunca dinlenecek.

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem dersleri ara tatilin ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı, yaz tatili öncesinde 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

