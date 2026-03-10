Apple, milyonlarca iPhone kullanıcısının merakla beklediği iOS 26.4 Beta 4 güncellemesini geliştiriciler için yayınladı. Yeni sürümle birlikte mesajlaşma klavyesine eklenecek olan 2026 yılı emoji listesi ilk kez gün yüzüne çıktı.

Teknoloji devi Apple, iOS 26.4 dördüncü beta sürümü kapsamında 2026 yılı için planlanan yeni simgeleri kullanıcıların beğenisine sundu.

Yeni emojiler hem görsel zenginliği hem de çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle doğadan ve sanat dünyasından seçilen yeni figürler, dijital yazışmalarda kendini ifade etme biçimlerini bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.

APPLE’DAN YENİ GÜNCELLEME HAMLESİ

Teknoloji dünyasının gözü, Apple'ın iOS 26.4 sürümü üzerindeki çalışmalarına çevrildi. Geliştiricilere sunulan son beta sürümüyle birlikte, klavyeye eklenecek tasarımlar da sistemdeki yerini almaya başladı. Bu sürüm teknik iyileştirmelerin yanı sıra aynı zamanda kullanıcıların en çok etkileşim kurduğu alanlardan biri olan emoji kütüphanesini de kapsıyor.

Görsel kaynak: Emojipedia

KLAVYEYE 160’TAN FAZLA YENİ TASARIM EKLENİYOR

Yapılan son güncellemeyle birlikte Apple klavyesine toplamda 163 yeni emoji tasarımı dahil ediliyor. Bu tasarımların 13 tanesi tamamen yeni konseptlerden oluşurken, geri kalan 150 emoji ise mevcut bazı simgelerin farklı cilt tonu ve sekans varyasyonlarını barındırıyor. Yeni emoji karakterleri ve dizileri, ilk olarak Mart başında test edilmeye başlansa da görsel tasarımları bu son beta sürümüyle netlik kazandı.

iOS 26.4 güncellemesiyle gelecek yeni emojiler ilk kez görüntülendi

İşte Listeye Giren Yeni Simgeler

Yeni emoji listesinde doğadan, müzikten ve günlük hayattan pek çok farklı figür dikkat çekiyor. 2026 yılında kullanılması beklenen bu emojiler arasında şunlar yer alıyor:

Deniz ve Doğa: Okyanusların dev canlısı Orka (Katil Balina) ve doğal olaylarını temsil eden Heyelan simgesi.

Müzik ve Sanat: Klasik bir enstrüman olan Trombon ve Bale Dansçısı.

İfadeler ve Nesneler: Sarsılmış bir yüz ifadesi, çizgi roman tarzı toz bulutu ve nostaljik bir Hazine Sandığı.

Efsanevi Canlılar: Global kültürde yer edinen "Kocaayak" benzeri tüylü bir figür.

iOS 26.4 güncellemesiyle gelecek yeni emojiler ilk kez görüntülendi

YENİ EMOJİLER NE ZAMAN KULLANILABİLECEK?

Şu an için sadece geliştiricilerin kullanımına açık olan iOS 26.4 beta 4 sürümü, test süreçlerinin tamamlanmasının ardından genel kullanıma sunulacak. Apple’ın geçmiş güncelleme takvimi göz önüne alındığında, bu yeni emojilerin tüm iPhone kullanıcılarının klavyesine Mart ayı sonu veya Nisan ayı başında gelmesi öngörülüyor. Yazılımın nihai sürümü yayınlanana kadar tasarımlar üzerinde küçük değişikliklerin yapılması ihtimali de bulunuyor.

