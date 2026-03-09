16 Mart’ta başlayacak ara tatil dönemi öğretmen seminerleri bu yıl Ramazan Bayramı haftasına denk geliyor. Bu nedenle öğretmenler seminerlerin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Peki, ara tatil öğretmen seminerleri nasıl, online mı yapılacak?

Ara tatil dönemi yaklaşırken, mart ayında gerçekleştirilecek mesleki çalışma (seminer) programının nasıl uygulanacağı gündemde yer almaya başladı. Eğitim takvimine göre öğretmenler, 13 Mart’ta son ders zilinin çalmasının ardından ara tatile girecek ve hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük bir dinlenme süreci yaşayacak. Bu yıl ara tatil ve Ramazan Bayramı aynı haftaya denk geliyor. Tatil planı yapan öğretmenler seminer sürecini sorguluyor. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Açıklama geldi! Ara tatil öğretmen seminerleri nasıl, online mı yapılacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilde yapılacak mesleki çalışma haftasının çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakanlığımıza bağlı tüm eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, Mesleki Çalışmalar Seminerini ÖBA (oba.gov.tr) üzerinden uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirecekler.

Belirtilen süre içerisinde eğitimi tamamlayan yönetici ve öğretmenler, mart dönemi mesleki çalışma yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklardır.

