İzmir’in Konak ilçesinde bir taksi şoförü, yolcusu ile ücret nedeniyle tartıştıktan sonra tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli D.M., taksiyi kullanarak kaçtı, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 23:00 sularında Basmane Kapılar mevkisinde meydana geldi. D.M. isimli şüpheli, Deniz Örer'in (52) kullandığı ticari taksiye yolcu olarak bindi. iddiaya göre yolculuk esnasında şoför ile yolcu arasında ücret konusunda tartışma çıktı.

TAKSİCİYİ KURŞUNA DİZDİ

D.M., yanındaki tabancayla taksi şoförü Örer'e ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan taksici, ağır yaralandı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ADAMIN ARABASI İLE KAÇTI

Olayın ardından şüpheli D.M., Örer'in ticari taksisinin direksiyonuna geçerek olay yerinden uzaklaştı. Bir süre araçla kaçan şüpheli, taksiyi bir sokak üzerinde terk ederek kaçışına yaya olarak devam etti.

BİR EVLAT BABASIZ KALDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde taksi şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Örer'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TABANCA İLE YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak içim çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda kimliği ve kaçış güzergahı tespit edilen şüpheli D.M., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

