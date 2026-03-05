İzmir’de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Ev sahibi kavga sırasında kiracısına tabancayla ateş açtı. Kiracı olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı. Tarafların bir süredir kira miktarı ve tahliye konusunda anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi.

İzmir'in Urla ilçesinde ev tahliyesi konusunda çıkan tartışmada ev sahibi kiracısını tabancayla öldürdü. Kiracı Rıdvan Çelik (37) ile Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen ev sahibi N.Ü. (54) arasında tartışma çıktı.

KİRACISINI KURŞUNLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. N.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.

ZAM YÜZÜNDEN...

Tarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.

