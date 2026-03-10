UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak dev karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, maçların yayın bilgileri merak konusu oldu. TRT 1 ve Tabii Spor ekranlarında yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçlarından hangi maçların nerede yayınlanacağı belli oldu.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları için geri sayım başladı. Galatasaray-Liverpool mücadelesi başta olmak üzere birçok önemli karşılaşma 10 ve 11 Mart tarihlerinde futbolseverlerle buluşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları Türkiye’de TRT ekranları ve dijital platformlar üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Özellikle Türk takımlarının yer aldığı maçlar TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebiliyor.

10 Mart’ta oynanacak Galatasaray-Liverpool karşılaşması da TRT 1 ekranlarından ve Tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Avrupa’nın en önemli kulüp turnuvasındaki karşılaşmaların büyük bölümü ise Tabii Spor üzerinden futbolseverlerle buluşuyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Avrupa’nın önde gelen kulüpleri sahaya çıkacak. Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid, Manchester City ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerin mücadele edeceği karşılaşmalar futbolseverlere heyecan dolu bir hafta sunacak.

Turnuvada ilk maçların ardından takımlar rövanş karşılaşmaları için sahaya çıkacak. 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar da belli olacak.

10-11 MART ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TAKVİMİ

10 Mart Salı:

20.45 Galatasaray - Liverpool (İngiltere) - TRT 1

23.00 Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya) - tabii Spor 1

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya) - tabii spor

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere) - tabii spor 2

11 Mart Çarşamba:

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere) - tabii spor

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere) - tabii spor 1

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere) - tabii spor

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz) - tabii spor 2

