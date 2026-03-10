Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın yerine İrfan Fidan seçildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan başkanvekilliği için bugün seçim yapıldı.

AYM'den yapılan açıklamada, Gökcan'ın görev süresinin 23 Mart'ta sona erecek olması nedeniyle Anayasa'nın 146. maddesi ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi uyarınca başkanvekilliği için Genel Kurul'da seçime gidileceği belirtilmişti.

Bugün yapılan seçimde AYM Başkanvekili İrfan Fidan oldu.

