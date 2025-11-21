Eskişehir’de önceki gün yaşanan trafik kazasında ölen 13 yaşındaki Öykü Şahin’in babası Hüseyin Şahin, kazaya karışan araçtaki kişilerin 27 ve 35 yaşlarında olduğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi. Şahin, “Kızım bana parka gittiğini söyledi. Bu yaşlardaki kişilerin kızım gibi çocuklarla aynı ortamda bulunması akla gelecek bir durum değil. Nasıl bir araya geldiler, nasıl böyle bir şey oldu, anlayamıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaza, 22 Ekim günü gece Kızılinler Mahallesi Sarıcabayır mevkiinde meydana gelmiş 13 yaşındaki Öykü Şahin'in kullandığı SUV otomobil, kontrolünden çıkarak şarampole uçmuş, kazada Emre K. (28), Hamdi D. (37) ile 13 yaşlarındaki A.D ve A.S. yaralanmış, Şahin ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yapılan soruşturma sonrası çocuklarla akrabalığı olmadığı tespit edilen şahıslardan Emre K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ACILI BABA KAZA SONRASI KONUŞTU: "PARKA GİDİYORUM" DEDİ

Kazada kızını kaybeden baba Hüseyin Şahin, olayın şokunu atlatamadı. Acılı baba, "Kızım saat 6-7 gibi, 'Parka gidiyorum' diye evden çıktı. Telefonla görüştüğüm zaman, 11.00'de tekrar yanıma geleceğini söyledi. Oradan Abdullah isimli bir şahıs tarafından 2 kişiye yönlendirilmiş. O araçta 3 kız, 2 erkek gitmişler. Kızılinler yolunda kaza yapmışlar. Ben bu şahısları hiçbir şekilde tanımıyorum. Abdullah denen şahıs, bunlar gibi daha 10-15 tane kız çocuğuna yardımcı olduğunu söylüyor. Bunlar hakkında da herhangi bir bilgi vermiyor. Yani nasıl, ne şekilde yardımcı olduğunu da bilmiyorum. Şu anda sadece Emre adında bir şahıs tutuklandı. Diğer şahıslar tutuklanmadı. Onların da tutuklanmasını istiyorum. Şahsın 27 yaşında olduğunu biliyorum, evli olup olmadığını tam bilmiyorum. Onları daha önce kızımın yanında görmedim. Bu kişilerin gözaltına alınmasını istiyorum, çünkü dışarıda başka insanlara da zarar verebilirler. Bunu göz önünde bulundurmalarını istiyorum. Benim çocuğum öldü ama başka çocukların başına bir şey gelmesin." dedi. ,

"ÇOCUKLARA UYUŞTURU VERİYORLARMIŞ"

Bu yaşlardaki kişiler 13 yaşındaki bir çocukla aynı arabada olmalarının doğru olmadığıma değinen Hüseyin Şahin, "İnsanın aklına gelmeyecek şeyler. Nasıl oldu, bilmiyorum. Diğer kızlar da aynı, 13 yaşındalar. Kızımla hiçbir iletişim problemimiz yok, ama son zamanlar biraz asiydi, çıkıyordu, geliyordu. Ergenlik gibi düşünüyorduk. Telefon kayıtlarında da her şeyin açığa çıkacağını düşünüyorum, ama maalesef süreç uzun olacak. O yüzden biraz tedirginim. Çocuklara uyuşturucu madde içeren bir hap verdikleri söylendi. Kızlar tarafından kullanılmış" ifadelerini kullandı.

SEVDA KİLİÇ

