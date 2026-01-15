Anadolu Ajansı • Adana
Vatandaşlar şikayet etti, evden iki kamyon çöp çıktı!
Adana'da, vatandaşların şikayeti üzerine belediye ekiplerince temizlik çalışması yapılan bir evden iki kamyon çöp çıkarıldı.
Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki üç katlı binanın en üst katında çöp biriktirilmesi nedeniyle vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.
Bunun üzerine Seyhan Belediyesi ekipleri, adrese giderek temizlik çalışması başlattı.
Evden iki kamyon çöp çıkaran ekipler, daha sonra ilaçlama yaptı.
