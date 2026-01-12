Başkentte yaşanan uzun süreli su kesintilerinin ardından gözler baraj doluluk oranlarına çevrildi. Son günlerde etkili olan kar yağışı ve yağmurun su kaynaklarına etkisi yakından izleniyor. 1ASKİ’nin güncel verileri, 12 Ocak 2026 Pazartesi Ankara’daki barajların toplam doluluk seviyesini ve aktif kullanılabilir su miktarını ortaya koydu.

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini artırmasıyla birlikte büyükşehirlerde barajlardaki su durumu yeniden gündeme geldi. Özellikle uzun süredir düşük seviyelerde seyreden Ankara barajlarının son durumu kritik önem taşıyor.

ASKİ Barajlar Bilgi Sistemi’nde yer alan 11 Ocak 2026 verilerine göre Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 12,42 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki güne kıyasla barajlara gelen su miktarında artış görülse d bu artış henüz toplam doluluk oranında belirgin bir sıçramaya yol açmadı. Aktif doluluk oranı ise yüzde 1, 24 seviyesinde ölçüldü.

ASKİ’nin 11 Ocak 2026 tarihli verilerine göre Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 12,42, aktif doluluk oranı ise yüzde 1,24 olarak açıklandı. Toplam su miktarı yaklaşık 196,8 milyon metreküp seviyesinde bulunurken, aktif kullanılabilir su miktarı 17,2 milyon metreküp olarak ölçüldü. Aktif oran, barajlardaki suyun teknik olarak şehre verilebilen kısmını ifade ettiği için özellikle kritik kabul ediliyor.

