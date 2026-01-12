Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKi) su kesinti listesini paylaştı. Bu kapsamda 12 Ocak 2026 Pazartesi günü Başkentte suların ne zaman geleceği merak konusu oldu. İşte, güncel ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı....

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKi), 2 Ocak 2026 Pazartesi günü için su kesinti listesini yayımladı. Mamak, Çankaya gibi ilçelerde suyun ne zaman geleceği arama. motorlarında sorgulatılıyor. ASKİ, kesintilerle ilgili gncel bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 12 Ocak Ankarada sular ne zaman gelecek, saat kaçta? (Mamak, Çankaya)

12 OCAK ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

12 Ocak 2026 Pazartesi günü Ankara'nın Mamak ve Çankaya ilçelerinde sular sırasıyla 21.00 ve 14.00'da gelecek. Kesintilerin nedeni 600'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza olarak gösterildi.

MAMAK/ PLANSIZ KESİNTİ

Arıza Tarihi: 12.01.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 12.01.2026 21:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Mamak İlçesi, Lalahan Karşıyaka ve İstasyon mahallelerinde Enerji Sa kaynaklı kesinti olduğundan susuzluk yaşanmaktadır. 12.Ocak.2026 saat-09:00 ile 12.Ocak.2026 saat- 21:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: LALAHAN ve Karşıyaka mahalleleri

ÇANKAYA /PLANSIZ KESİNTİ

Arıza Tarihi: 12.01.2026 09:15:00

Tamir Tarihi: 12.01.2026 14:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Çankaya İlçesi ,Yukarı Ayrancı mahallesi üst kotları, Aziziye mahallesi üst kotları ,Gaziosmanpaşa mahallesi üst kotları, Çankaya, Büyükesat, Kazım Özalp, Bademlilere, Bağcılar mahallelerine,600'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle, 12.Ocak.2026 saat-09.15 ile 12.Ocak.2026 saat- 14:00 saatleri arasında su verilemeyecektir .Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yukarı Ayrancı mahallesi üst kotları, Aziziye mahallesi üst kotları, Gaziosmanpaşa mahallesi üst kotları, Çankaya, Büyükesat, Kazım Özalp, Bademlilere, Bağcılar mahalleleri

