Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan vatandaşlar 11 Ocak 2026 tarihinde plansız su kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Birçok kişi ''Çankaya su kesintisi ne zaman biter, Ankara'da sular saat kaçta gelecek?'' sorularına cevap aramaya başladı. İşte ASKİ kesinti açıklaması...

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Oran Mahallesi alt kotlarında 11 Ocak 2026 tarihinde su kesintisi yaşanıyor. Bölgede bulunan 150’lik içme suyu hattındaki arıza nedeniyle vatandaşlar gün boyunca suya erişimde sıkıntı yaşayacak.

ASKİ KESİNTİ NE ZAMAN BİTECEK, ANKARA’DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Oran Mahallesi alt kotlarındaki su kesintisinin 11 Ocak 2026 saat 10.20 itibarıyla başladığı bildirildi. ASKİ’nin planına göre tamir çalışmaları akşam saatlerine kadar sürecek, kesintinin ise saat 21.00 civarında sona ermesi bekleniyor.

