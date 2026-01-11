İzmir’de yaşayan vatandaşlar, 11 Ocak Pazar günü yaşanacak su kesintileriyle ilgili detayları yakından takip ediyor. İZSU tarafından yapılan planlı ve arıza kaynaklı çalışmalar nedeniyle kentin birçok ilçesinde farklı sürelerde su kesintileri uygulanacağı bildirildi. Ana boru arızaları, branşman çalışmaları ve elektrik kaynaklı sorunlar sebebiyle bazı mahallelerde saatler süren, bazı bölgelerde ise 24 saate varan kesintiler yaşanacak. İşte İZSU kesinti listesi ve saatleri 11-12 Ocak Pazar...

İzmir Bayraklı, Karabağlar, Konak ve Selçuk gibi nüfus yoğunluğu yüksek ilçelerde uygulanacak kesintiler “İzmir’de sular ne zaman gelecek?” sorusunu gündemin ilk sıralarına taşıdı. İZSU’nun paylaştığı bilgilere göre kesintilerin büyük bölümü altyapı arızalarından kaynaklanırken, bazı ilçelerde Gediz Elektrik kaynaklı enerji kesintileri su teminini doğrudan etkiliyor. İşte İZSU kesinti listesi ve saatleri 11-12 Ocak Pazar...

İZSU kesinti listesi ve saatleri 11-12 Ocak Pazar: İzmirde sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZMİR KONAK'TA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İZSU’nun açıklamasına göre Konak ilçesinde yaşanan ana boru arızası nedeniyle 11 Ocak Pazar günü saat 13.00’te başlayan su kesintisi 12 Ocak Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla sona erecek.

Akın Simav, Altıntaş, Çankaya, Göztepe, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis ve Turgut Reis mahallelerini kapsayan kesintinin ardından suların belirtilen saatte kademeli olarak verilmesi bekleniyor.

İZSU KESİNTİ LİSTESİ VE SAATLERİ 11-12 OCAK PAZAR:

BAYRAKLI - Çay, Çiçek, Tepekule - 11 Ocak 10:35-13:35

BAYRAKLI - Bayraklı, Çiçek, Fuat Edip Baksı - 11 Ocak 10:35-14:35

GÜZELBAHÇE - Mustafa Kemal Paşa, Yelki - 11 Ocak 11:30-14:30

KARABAĞLAR - Adnan Süvari, Arap Hasan, Bahçelievler, Basın Sitesi, Esenyalı, Maliyeciler, Metin Oktay, Poligon, Vatan - 11 Ocak 13:00 ile 12 Ocak 13:00

KEMALPAŞA - Armutlu Hürriyet - 11 Ocak 12:17-14:17

KONAK - Akın Simav, Altıntaş, Çankaya, Göztepe, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Turgut Reis - 11 Ocak 13:00 ile 12 Ocak 13:00

SELÇUK - Gökçealan - 11 Ocak 11:30-17:00

TORBALI - Sağlık - 11 Ocak 10:25-14:30

URLA - Kalabak - 11 Ocak 11:00-14:00

URLA - Ovacık - 11 Ocak 11:31-14:31

İZMİR SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.



