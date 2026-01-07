Kastamonu'da isale hattındaki arıza su kesintilerinin yaşanmasına neden oluyor. 4 gündür susuz kalan vatandaşlar için tankerlerle su dağıtıldı.

Kastamonu’da geçtiğimiz hafta sonu isale hattında meydana gelen arızanın ardından şehir şebekesine yeterli su verilememesi nedeniyle başlayan su kesintisi sorunu bazı mahallelerde hâlâ devam ediyor. Özellikle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile Kuzeykent Mahallesi’nin bazı bölümlerinde evlere günlerdir su ulaşmıyor.

Kastamonu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Mehmet Akif Ersoy, Kırkçeşme ve Aktekke mahallelerinin üst kesimleri ile Esentepe Mahallesi’nde 15.00–23.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Planlı kesintiyle toplanacak suyun Tosya Yolu bölgesine aktarılacağı ve bu sayede yaşanan sıkıntının büyük ölçüde giderilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

VATANDAŞLARA SU DAĞITILDI

Tosya Yolu bölgesindeki bazı binalarda 4 gündür süren su problemi nedeniyle apartman depolarına itfaiye tankerleriyle su takviyesi yapıldı.

Ayrıca belediye ekipleri vatandaşlara ambalajlı içme suyu dağıttı. Suya erişimde ciddi zorluk yaşadıklarını belirten bölge sakinleri, sorunun artık kalıcı şekilde çözülmesini beklediklerini dile getirdi.

