Türkiye, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla bölgede artan gerilimi yakından izleyip tüm senaryolara karşı alarma geçti.

YEŞİM ERASLAN - ABD’nin “destansı öfke” İsrail’in de “kükreyen aslan” adını verdiği İran’a yönelik saldırılar Orta Doğu’yu ateşten çembere çevirirken Ankara bütün gelişmeleri teyakkuz hâlinde izliyor. Orta Doğu ülkelerinin başkentlerinde art arda sirenler çalıp, bombalar patlarken, Ankara’nın diplomatik girişimleri hızlandı.

HER SENARYO MASADA

560 kilometre sınırı bulunan İran’a iki koldan saldırı düzenlenmesi ve Tahran’ın da bölge ülkelerindeki ABD askerî üslerini hedef alması sonrasında Türkiye’de bütün sistemler alarma geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin saldırılara ilişkin tüm gelişmeleri dikkatle izlediği ve erken uyarı radar sistemi bulunan Kürecik’ten gelen bilgileri yakın takibe aldığı belirtildi.

Millî Savunma Bakanlığının saldırının ilk anından itibaren teyakkuza geçtiği belirtilirken, saldırı sırasında önleyici tedbirler alındığı da öğrenildi. Erken uyarı ve kontrol uçakları olan AWACS’ların saldırıların hemen ardından havalanarak Türk hava sahasında kontrol gerçekleştirdiği kaydedildi.

Muhtemel gelişmelere yönelik alınabilecek tedbirleri alan MSB, saldırının bölgesel bir savaşa dönüşmesi ihtimalini masaya yatırıyor. Malatya’da yer alan Kürecik’teki NATO radarından ABD ve İsrail’in İran’ı vurduğu, İran’ın da bölge ülkelerine yönelik karşılığı sırasında, elde edilen bilgiler bütün ayrıntılarıyla inceleniyor.



