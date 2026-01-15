Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli dört astronot, bir ekip üyesinde ortaya çıkan ve kamuoyuna açıklanmayan ciddi bir tıbbi durum nedeniyle görev süreleri beklenenden birkaç hafta önce sonlandırılmıştı. Astronotları taşıyan SpaceX'in Crew Dragon kapsülü, Pasifik Okyanusu açıklarında başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

ABD’nin California eyaleti açıklarında Pasifik Okyanusu'na güvenle inen SpaceX kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) dört astronotu eve getirdi. Mürettebattan birinde ortaya çıkan ve açıklanmayan ciddi bir tıbbi durum, ISS görevini planlanandan birkaç hafta erken bitirmeye mecbur bıraktı.

CANLI OLARAK YAYINLANDI Uzay istasyonundan 10 saatten uzun süren inişin ve Dünya atmosferine yeniden girişin ardından, "Endeavour" adı verilen Crew Dragon uzay aracı San Diego açıklarında sakin sulara, Pasifik saatiyle 00:45 (TSİ 08:45) sularında paraşütle indi. Kısaltılmış görevin final anları, NASA-SpaceX ortak yayınında canlı olarak aktarıldı.

DÜNYA'YA DÖNÜNCE İLK SÖZÜ BU OLDU Kapsül denizde hafifçe dik dururken, birkaç yunus balığının sırt yüzgeçleriyle okyanus yüzeyini yararak uzay aracının yakınında yüzdüğü görüldü. Los Angeles yakınlarındaki SpaceX uçuş kontrol merkezine yapılan telsiz konuşmasında, Endeavour'un komutanı NASA astronotu Zena Cardman'ın (38), "Eve dönmek güzel" dediği duyuldu.

Geri dönüş yolculuğunda Cardman'a ABD'li astronot Mike Fincke (58), Japon astronot Kimiya Yui (55) ve Rus kozmonot Oleg Platonov (39) eşlik etti.

SpaceX kurtarma ekipleri, ısıdan kavrulmuş kapsülü bir saatten kısa sürede güverteye sabitledi ve astronotların yaklaşık 24 hafta sonra ilk kez temiz havayı solumaları için uzay aracından çıkmalarına yardım etti. Kasklı beyaz-siyah uzay giysileri içindeki mürettebat üyelerinin her biri, dışarı çıkarken gülümsedi ve zafer işareti yaptı.

SEDYELERLE TAŞINDILAR Aylarca yerçekimsiz ortamda kaldıktan sonra Dünya'da kendi ağırlıklarını taşıyamayacak durumda olan dört astronotun her biri, özel sedyelere alınarak denizdeki rutin sağlık kontrolleri için tıbbi istasyona götürüldü. SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre, mürettebat daha sonra ileri tıbbi muayeneler için bir hastaneye nakledilecek.

Dört kişinin de görevi erken sonlandırılarak eve getirilmesi kararı 8 Ocak'ta duyurulmuştu. NASA Başkanı Jared Isaacman, astronotlardan birinin doktorların anında müdahalesini gerektiren "ciddi bir tıbbi durumla" karşı karşıya olduğunu belirtmişti. Isaacman da iniş sırasında görev kontrol merkezinde hazır bulundu. Bu olay, NASA'nın bir sağlık acil durumu nedeniyle ISS mürettebatının görevini ilk kez kısaltması olarak kayıtlara geçti. Hasta olan astronotun kimliği ise açıklanmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası