İstanbul’un kuzeyinde hayata geçirilen Yenişehir Projesi, planlı yerleşimi, geniş yolları ve sosyal donatılarıyla yeni bir şehir modeli olarak yükseliyor. İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu ile Nakkaş Otoyolu bağlantılarıyla stratejik konumda bulunan bölgede inşaat ve altyapı çalışmaları hızla sürüyor. Uzmanlar, deprem riskinin olmadığı sağlam zemin yapısı ve artan projelerle Yenişehir’in, İstanbul’un konut ihtiyacına önemli katkı sunacağını belirtti.

İstanbul'un kuzeyinde yükselen Yenişehir Projesi; geniş bulvarları, planlı yerleşim alanları, sosyal ve kültürel donatılarıyla klasik şehirleşme anlayışının ötesinde bir model olarak öne çıkıyor. Bölge, İstanbul Havalimanı'na yakınlığı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Nakkaş bağlantılarıyla ulaşım açısından da stratejik bir konumda bulunuyor.

YENİ BİR KENT DOĞUYOR

Yenişehir Projesi alanı ve çevresi dron kamerasıyla havadan görüntülenirken, blokların hızla yükseldiği, altyapı ve yol çalışmalarının eş zamanlı sürdüğü gözlendi. Görüntüler, İstanbul'un kuzeyinde adeta yeni bir kentin doğduğunu ortaya koydu.

"İSTANBUL'DA ARTIK BULUNAMAYAN DÜZENLİ ŞEHİR HAYATI BURADA SUNULUYOR"

Bölgede uzun yıllardır faaliyet gösteren gayrimenkul uzmanı Ebubekir Yıldırım, Yenişehir'in taşıdığı potansiyele dikkat çekerek, "İstanbul'a yeni bir şehir kuruluyor. İsmi Yenişehir. Gördüğünüz gibi burada çok gelişmiş bir imar planı var. 50-55 metrelik caddeler, geniş sokaklar, sosyal ve kültürel yaşam alanları İstanbul'da artık bulunamayan düzenli şehir hayatı burada sunuluyor. Kuzey Marmara Otoyolu, Nakkaş bağlantısı, Kanal İstanbul hattı, Hacımaşlı, Baklalı ve Dursunköy konutlarıyla birlikte burası yeni bir yaşam alanı haline geliyor." dedi.

"ZEMİNİ SAĞLAM, DEPREM RİSKİ YOK"

Yıldırım, "İstanbul'da trafik ve yaşam kalitesi her geçen gün zorlaşıyor. Burada ise planlı bir şehirleşme var. Ayrıca deprem gerçeğini de unutmamak lazım. Bu bölgenin zemini Trakya hattına uzanan sağlam bir yapıya sahip. Yeni yapılan devlet projeleri de zaten depreme dayanıklı, kaliteli yapılar olarak yükseliyor. Havalimanına yakınlık, yeni alışveriş merkezleri, yat limanı projeleri, Karaburun bağlantı yolları Arnavutköy bu açıdan hem yatırıma hem de ticarete çok uygun, gelecek vadeden bir bölge." ifadelerini kullandı.

"ORTAYA ÇIKACAK KONUT İHTİYACI BURADAN KARŞILANACAK"

Gayrimenkul uzmanı Mehmet Şakir Genç ise bölgenin önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir ivme kazanacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konutlar çok büyük bir hız kazanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum bu bölgeye özel bir önem veriyor. İstanbul'un konut ihtiyacını rahatlatmak için özellikle Arnavutköy ve çevresi planlanıyor. Daha düzenli, daha nizami bir şehir hedefleniyor ve aslında burası İstanbul'un yeni yüzü olacak. Bu bölgede birçok proje hayata geçiriliyor; fuar alanı, AVM, yeni sanayi bölgeleri... Bunların hepsi ciddi anlamda konut ihtiyacı doğuruyor. Bu ihtiyaç da Yenişehir ile karşılanacak. Bölgenin zemini kayalık ve sağlam, deprem riski açısından da İstanbul'un eski ve riskli bölgelerine alternatif oluşturuyor. Kentsel dönüşüm süreciyle birlikte eski yapıların boşalmasıyla ortaya çıkacak konut ihtiyacının da burada karşılanması hedefleniyor."

Uzmanlar, Yenişehir'in sadece bir konut alanı değil; aynı zamanda yeni bir yaşam modeli sunduğunu vurguluyor. Geniş yollar, planlı yerleşim, sosyal alanlar ve ulaşım ağlarıyla İstanbul'un kuzeyinde yükselen bu yeni şehir, önümüzdeki yıllarda hem yatırımcıların hem de yeni bir yaşam arayanların gözdesi olmaya aday görünüyor.

'İSTANBUL'DA YENİ BİR İLÇE KURULUYOR' İDDİASI

Öte yandan İstanbul'un kuzeyindeki Yenişehir Projesi'ne ilişkin geçtiğimiz ay, 'İstanbul'da yeni bir ilçe kuruluyor' iddiaları ortaya atılmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) iddialara ilişkin açıklama gelmişti.

DMM, İDDİALARI YALANLANMIŞTI

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Kanal İstanbul güzergâhı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak biçimde ‘Yenişehir’ adıyla İstanbul’da yeni bir ilçe kurulacağı'na dair iddialar, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif niteliktedir." denilmişti.

"YENİ İLÇE ÇALIŞMASI BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer almıştı:

"Öncelikle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca 'İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi, adlarının değiştirilmesi ile bir ilçenin başka bir ile bağlanması, ancak kanun ile yapılabilmektedir.' Söz konusu haberlerde ileri sürüldüğü şekliyle, İçişleri Bakanlığı’nın veya başkaca bir kurumun İstanbul'da yeni bir ilçe kurulmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif içeriklere itibar etmemesi; doğru bilgi için yalnızca yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış bilgileri esas alması önemle rica olunur."

