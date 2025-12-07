İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor? İsmi bile belli... Sınırlar yeniden çizilecek
İstanbul’da uzun zamandır gündemde olan yeni ilçe kurulacağı iddiaları yeniden alevlendi. Kentin kuzeyinde, çeşitli yerleşim alanlarının bir araya getirilerek 'Yenişehir' adıyla yeni bir ilçe oluşturulmasına yönelik çalışmaların hız kazandığı ileri sürülüyor. Bu plan hayata geçirilirse İstanbul’un ilçe sayısı 39’dan 40’a çıkacak.
GENİŞ BİR BÖLGEYİ KAPSAYACAK
Sözcü'nün derlediği iddialara göre; yeni ilçe, İstanbul Havalimanı’nın da dahil olduğu geniş bir bölgeyi kapsayacak. Arnavutköy, Başakşehir, Bahçeşehir ve Hadımköy çevresinde yer alan ve son yıllarda ciddi gelişim gösteren alanların, tek bir idari çatı altında toplanmasının değerlendirildiği belirtiliyor.
Bölgede nüfusun hızla artması, havalimanının sağladığı ekonomik ve lojistik hareketlilik ile ulaşım projelerinin çeşitlenmesi, yeni bir ilçe kurulması yönündeki ihtiyaçları öne çıkaran başlıca gerekçeler arasında gösteriliyor.
İDARİ SINIRLAR YENİDEN ÇİZİLEBİLİR
Söz konusu bölge için uzun zamandır 'Yenişehir' adının kullanıldığı, planlama dosyalarında da bu ismin tercih edildiği iddia ediliyor. İlçenin kurulması durumunda mevcut idari sınırların yeniden çizileceği ve bazı mahallelerin yeni ilçeye devredileceği konuşuluyor.
15 MAHALLE ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Yenişehir için belirlenen mahalle sayısının 15 olduğu belirtiliyor. İlk etapta adı geçen mahallelerin Arnavutköy ve çevresinden seçildiği aktarılıyor. Öne çıkan mahalleler ise şunlar:
- Boyalık
- Yassıören
- Dursunköy
- Sazlıbosna
- Şamlar
- Baklalı
- Çilingir
- Hacımaşlı
Sosyal medyada ve basında ara ara gündem olan 'Yenişehir' ile ilgili mahalle listesinin geri kalan kısmının planlama dosyalarında bulunduğu, ancak resmi açıklama yapılmadan kamuoyuyla paylaşılmadığı ifade ediliyor.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Yeni ilçe iddiaları kamuoyunda büyük merak uyandırsa da yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sürecin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Öte yandan daha önce de İstanbul'un yeni ilçesinin 'Levent' olacağı iddiaları medyada gündem olmuş ancak yine resmi bir açıklama gelmemişti.