İstanbul ’da uzun zamandır gündemde olan yeni ilçe kurulacağı iddiaları yeniden alevlendi. Kentin kuzeyinde, çeşitli yerleşim alanlarının bir araya getirilerek 'Yenişehir' adıyla yeni bir ilçe oluşturulmasına yönelik çalışmaların hız kazandığı ileri sürülüyor. Bu plan hayata geçirilirse İstanbul’un ilçe sayısı 39’dan 40’a çıkacak.

İstanbul'a yeni ilçe mi geliyor?

GENİŞ BİR BÖLGEYİ KAPSAYACAK

Sözcü'nün derlediği iddialara göre; yeni ilçe, İstanbul Havalimanı’nın da dahil olduğu geniş bir bölgeyi kapsayacak. Arnavutköy, Başakşehir, Bahçeşehir ve Hadımköy çevresinde yer alan ve son yıllarda ciddi gelişim gösteren alanların, tek bir idari çatı altında toplanmasının değerlendirildiği belirtiliyor.

Bölgede nüfusun hızla artması, havalimanının sağladığı ekonomik ve lojistik hareketlilik ile ulaşım projelerinin çeşitlenmesi, yeni bir ilçe kurulması yönündeki ihtiyaçları öne çıkaran başlıca gerekçeler arasında gösteriliyor.