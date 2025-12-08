Nejad Devrim’in eserleri Galeri Nev İstanbul’da sanatseverlerle buluşurken, Grammy ödüllü şef ve soprano Barbara Hannigan, 11 Aralık’ta Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile çok özel bir konser verecek.

MURAT ÖZTEKİN - Türk modern resminin tanınmış isimlerinden olan Nejad Devrim’in eserleri Galeri Nev İstanbul’da bir araya geliyor. Sanatçının lirik soyutlamalarını, zengin renk paletini ve özgün anlatımını yeniden keşfetmeye imkân tanıyan “Nejad Devrim” sergisi 10 Ocak’a kadar açık kalacak.

Grammy ödüllü şef ve soprano Barbara Hannigan, 11 Aralık’ta Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile çok özel bir konser verecek. İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’de yapılacak konserde, Kanadalı sanatçı önce şef kimliğiyle Strauss’un “Metamorfozları”nı dinleyiciyle buluşturacak, ardından hem şef hem soprano olarak Poulenc’in monodisi “İnsan Sesi”ne getirdiği yorumu ilk defa Türkiye’de müzikseverlere sunacak.

İDSO DenizBank Konserleri 80. Yıl Konseri 12 Aralık akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek. Murat Cem Orhan’ın yönetiminde yapılacak konserde orkestranın kurucusu Cemal Reşit Rey’in “Türkiye Senfonik Rapsodisi”nden bölümler seslendirilecek. Konserin ikinci bölümünde ise Fazıl Say’ın İstanbul Senfonisi izleyicilere sunulacak.

