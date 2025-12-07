Üsküdar’da sahile vuran binlerce denizanası görenleri hayrete düşürdü. Sahil, denizanalarının birikmesi sonrasında beyaza bürünürken, deniz analarının müsilaj sebebiyle sürüklendiği değerlendiriliyor.

İstanbul Üsküdar Kuleli sahilinde, sahilin son halini görenler endişeye kapıldı. Denizin yüzeyi binlerce denizanası ile sarılırken, sahil bandında biriken plastik atıklar, poşetler ve çeşitli çöpler de çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

Üsküdar Kuleli sahilini denizanaları bastı

Deniz analarının Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorunu nedeniyle biriktiği ihtimali üzerinde duruldu.

“NORMAL DEĞİL"

Bölge sakinlerinden Cemalettin Değer, şunları söyledi:

Sahilde ne isterseniz var. Derelerden denize gelen atıkların hepsi denizde buluşuyor. Bu kadar denizanasının olması normal değil tamamen deniz kirliliğinden kaynaklanıyor.

Binlerce denizanası kıyıya vurdu, deniz beyaza büründü

“MÜSİLAJ TETİKLİYOR MU?”

Geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla denizanasının olduğunu ifade eden bir başka vatandaş ise şöyle konuştu:

Daha önceleri nadir oluyordu ama bugün çok denizanası var. Nedendir bilmiyorum. Temizlemeye geliyorlar ama fazla alamıyorlar. Geçen sene bu kadar çok yoktu, bu sene fazla. Neden olduğunu bilmiyorum. Müsilaj tetikliyor mu? Bu sene enteresan şeyler oluyor.

Denizanalarını müsilaj nedeniyle kıyıya vurduğu düşünülüyor

Haberle İlgili Daha Fazlası