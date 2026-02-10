Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 7 şiddetini aşan depremlerin üzerinden 3 yıl geçti. Olağanüstü çaba ile bölgede büyük seferberlik başlatılırken, TOKİ tarafından 455 bin konut yapıldı. Sosyal hayat, iktisadi düzen ve toplumsal psikolojinin de inşası için her türlü destek devreye alındı. Bu arada depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye’de son verilere göre 3 yılda 209 bin kişi göç etti.

ÖMER FARUK BİNGÖL — Türkiye’yi 6 Şubat 2023 yılında sarsan büyük deprem felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 7 şiddetini aşan depremler 18 ili doğrudan etkileyerek, Cumhuriyet tarihimizin de en büyük kaybına yol açan afeti oldu.

6 Şubat 2023’te saat 04.17’de merkez üssü Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki sarsıntının ardından, aynı gün saat 13.24’te merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı.

209 bin kişi göç etti! 6 Şubat depremlerinin ardından 5 ilde dikkat çeken tablo

CAN KAYBI 50 BİNİ AŞTI

Bölge, 20 Şubat 2023 tarihinde bir defa daha sarsıldı. Bu defa merkez üssü Hatay Yayladağı olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Resmi verilere göre söz konusu depremlerde toplam can kaybı 50 bini aştı. Böylece bu afet, 1939’da Erzincan’da meydana gelen ve 32 bin 962 can kaybı ile sonuçlanan deprem felaketini de geride bıraktı.

6 Şubat depremlerinin 3. yılı: Yeniden inşa ve nüfusun bilançosu

EN ÇOK 5 İL ETKİLENDİ

Depremlerin ardından Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elâzığ illerinde olağanüstü hâl ilan edilmiş, daha sonra Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illeri de afet bölgesi olarak ilan edildi.

Ancak nüfusa ve yapı sayısına göre en fazla yıkım ve can kaybı Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye’de gerçekleşti. Bu 5 il, depremden en çok etkilenen iller olarak öne çıktı.

3 YILDA 455 BİN KONUT

Deprem felaketlerinin ardından olağanüstü çaba ile bölgede büyük bir seferberlik başlatılırken, TOKİ tarafından 3 yılda deprem bölgesinde 455 bin konut yapıldı ve sahiplerine teslim edildi.

Sosyal hayat, iktisadi düzen ve toplumsal psikolojinin de yeniden inşası için her türlü destek devreye alınırken, bütün problemlerin çözümü için büyük adımlar atıldı.

BÖLGE GÖÇ VERDİ

Öte yandan deprem illerinin nüfus değişimleri de bu süreçte takip ediliyor. En çok etkilenen 5 ile bakıldığında ise, biri hariç dört il 2022 nüfusunun gerisinde bulunuyor. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre 5 ilde 3 yıllık nüfus değişimleri şöyle:

İl 2022 Nüfusu 2025 Nüfusu Değişim Kahramanmaraş 1.177.436 1.146.278 -31.158 Hatay 1.686.043 1.577.531 -108.512 Malatya 812.580 755.854 -56.726 Adıyaman 635.169 617.821 -17.348 Osmaniye 559.405 564.123 +4.718

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

TÜİK verileri, söz konusu illerde 2024’ten 2025’e nüfus artışı yaşandığını ortaya koyuyor. Ancak depremin yaşandığı 2023 öncesi yıl ve 2025 kıyaslandığında;

-Kahramanmaraş’ta 31 bin 158,

-Hatay’da 108 bin 512,

-Malatya’da 56 bin 726,

-Adıyaman’da ise 17 bin 348 kişilik nüfus gerilemesi dikkat çekiyor.

-Osmaniye ise bu süreçte 4 bin 718 kişilik nüfus artışıyla öne çıkıyor.

5 ilde toplam göç ise son verilere göre 209 bin 26 kişi olarak kayıtlara geçiyor.

