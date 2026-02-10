Sanayi üretimi aralıkta aylık bazda yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda yüzde 2,1 düştü. Böylece endeks son 14 ayın en sert düşüşünü gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2025' ait Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Sanayi üretimi aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda yüzde 2,1 düşüş gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,7 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,1 arttı.

