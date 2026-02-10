Roketsan tarafından geliştirilen yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat EREN, ilk kez dünya sahnesine çıktı.

Türkiye savunma sanayiinde yeni bir eşiği aştı. Roketsan imzalı Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat EREN, ilk kez yurt dışında vitrine çıktı. EREN, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show 2026’da küresel savunma çevrelerinin odağına girdi.

Roketsan, WDS 2026 fuarında roket, füze ve mühimmat alanındaki geniş ürün portföyünü sergiledi. Fuarda MAM-C, MAM-L, MAM-T, İHA-230, KARAOK, OMTAS, ÇAKIR, SOM, SUNGUR, HİSAR-O ve SİPER sistemleri yer aldı. BORA, TRG-230, TRG-300 füzeleri ile KMC Taktik Füze Fırlatma Sistemi ve BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi de katılımcılara sunuldu.

Türkiye’nin yerli mühimmatı EREN ilk kez dünya sahnesine çıktı

EREN İLK KEZ YURT DIŞINDA TANITILDI

Roketsan, Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat EREN’i bu fuarla birlikte ilk kez yurt dışında sergiledi. EREN, konsept aşamasından sahadaki vurucu güç seviyesine bir yıldan kısa sürede ulaştı. Son olarak Bayraktar AKINCI ile atış testi yapılan mühimmatın bu yıl seri üretim hattına girmesi planlanıyor.

ÇOKLU PLATFORM, GENİŞ HEDEF YELPAZESİ

EREN; SİHA, helikopter, kara araçları, yer konuşlu sistemler ve deniz platformlarından fırlatılabiliyor. Düşük hızda seyreden hava unsurlarına, zırhlı ve zırhsız kara hedeflerine ve anti-personel görevlerine yönelik kullanım sunuyor. Uzun havada kalış süresi, gelişmiş güdüm kabiliyeti ve 100 kilometrenin üzerindeki menziliyle önemli bir boşluğu doldurması amaçlanıyor.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇİN YENİ GÜÇ

EREN’in başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine katkı sağlaması hedefleniyor. Yüksek hız, çok amaçlı kullanım ve maliyet etkin yapı, mühimmatı farklı operasyonel senaryolar için de öne çıkmakta.

YAPAY ZEKA VE TURBOJET MOTOR BİR ARADA

EREN, yapay zeka destekli algoritmalar, gelişmiş uçuş kontrol sensörleri ve turbojet motor teknolojisiyle geliştirildi. Mühimmatın hem havadan yere hem yerden yere hem de belirli yerden havaya görevlerde kullanılabilmesi sağlanacak. Entegrasyon çalışmaları insansız kara araçları, zırhlı platformlar ve farklı hava sistemleri için sürüyor.

