Denizli’nin Buldan ilçesinde tarım arazisini kontrol eden bir çiftçinin, yalnız başına dolaşan bir kurtla karşılaşması saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Türlübey Mahallesi İncircik mevkiinde meydana gelen olayda, vatandaşın bir yaban hayvanı olan kurda adeta evcil bir hayvanmış gibi seslenmesi ve ıslık çalarak dikkatini çekmeye çalışması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kurdun saldırganlık göstermeden bölgeden uzaklaştığı o anlar, izleyenleri hem hayrete düşürdü hem de tebessüm ettirdi.

