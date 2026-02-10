İstanbul’da yaklaşık 20 bin taksi plaka sahibini yakından ilgilendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası seçimleri sonuçlandı. Yapılan genel kurulda başkanlık görevine İsmet Dalcı seçildi. Peki, İsmet Dalcı kimdir, nereli?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nda (İTEO) yapılan başkanlık seçimleri geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda İsmet Dalcı başkan seçilirken, seçim sonuçları “İsmet Dalcı kimdir, nereli?” sorularını da beraberinde getirdi.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan kritik seçimlerde İsmet Dalcı, Davut Hanoğlu ve iki dönemdir görev yapan Eyüp Aksu ile yarıştı ve 2 bin 455 oy ile seçimleri kazandı. Seçimleri kazanan Dalcı, "Rant değil, esnaf kazandı" diyerek, "Değerli taksi esnafımız, dün yapılan İTEO Genel Kurulu'nda üyelerimizin desteği ile seçimi kazandık. Bizlere oy veren-vermeyen tüm üyelerimize, seçimlere gelemese de duaları ile omuz veren tüm esnafımıza ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı ise taksi esnafıdır. Artık mesleğimiz için bembeyaz bir sayfa açtık, dibe vuran taksiciliği hep beraber ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

İSMET DALCI KİMDİR?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın (İTEO) yeni başkanı İsmet Dalcı, 22 yıldır taksicilik mesleğini sürdürüyor. Kendi ifadesiyle, aslen Nevşehir Derinkuyu'lu olan Dalcı, üniversite mezunudur. Babadan taksici bir aileden gelmektedir.

