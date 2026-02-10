İstanbul Demirciköy’de bir beachte düzenlenen Selda Bağcan konserinin ardından yaşanan kavga yargıya taşındı. Bir izleyicinin burnunun kırılması, bir diğer izleyicinin ise kemerle darp edilmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, güvenlik görevlisi Emre Şenel’i toplam 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Feci olay, 15 Eylül 2018 tarihinde Selda Bağcan’ın İstanbul’daki bir beachte verdiği konserin ardından meydana geldi. Ünlü şarkıcının mekandan ayrılmasının ardından, izleyiciler ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine ortalık karıştı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İddiaya göre, Eyüp Yılmaz’ın burnu kırılırken, güvenlik görevlisi Emre Şenel ile izleyici İhsan Yılmaz da olay sırasında yaralandı. Yaşananlar üzerine taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Açılan dava İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU ESAS ALINDI

Sabah’ta yer alan habere göre; mahkeme, Adli Tıp Kurumu’nun raporunu dikkate alarak sanık Emre Şenel’i, Eyüp Yılmaz’a yönelik “kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama” suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

Selda Bağcan konseri sonrası dehşet! Mahkemeden hapis kararı gecikmedi

Aynı sanık, İhsan Yılmaz’a yönelik eylemi nedeniyle de 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Öte yandan, Eyüp Yılmaz ve İhsan Yılmaz da güvenlik görevlisine yönelik “basit yaralama” suçundan ayrı ayrı 5 ay 18 gün hapis cezasına mahkûm edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası