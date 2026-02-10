Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde av tüfekli bir saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde Erkan Karadeniz'e (16) bir kişi av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erkan Karadeniz

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karadeniz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

