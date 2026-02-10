Türk müziğinin usta isimlerinden Ömer Danış, diyabet nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Acil kan ihtiyacı duyurulan 58 yaşındaki sanatçı, son olarak normal odaya alındı. Danış, sevenlerine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

“Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar” ve “Kurtlar Sofrası” gibi albümleriyle bilinen 90’lı yılların sevilen şarkıcısı Ömer Danış, bir süredir diyabet nedeniyle tedavi görüyordu.

Sanatçının yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmiş, Instagram hesabından yapılan paylaşımda sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmiş ve acil olarak 0 Rh (-) kana ihtiyaç duyulduğu ifade edilmişti.

Ömer Danış yoğun bakımdan çıktı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama…

MÜJDELİ HABER GELDİ

Ömer Danış hakkında dün yaşanan korkutan gelişmenin ardından, sanatçının yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı duyuruldu. Danış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Merhaba arkadaşlar, ben şu an yoğun bakımdan çıktım. Sağlığım gayet iyi, daha da iyi olacağım inşallah.”

Ömer Danış yoğun bakımdan çıktı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama…

ÖMER DANIŞ KİMDİR?

10 Haziran 1968 doğumlu Ömer Danış, 58 yaşında. 1980 yılında Elazığ’da müzikle tanışan Danış, Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar ve Kurtlar Sofrası gibi albümleriyle tanındı. Sanatçı, bugüne kadar toplam dört solo albüm çıkardı. 2001 yılında beşinci albümü Ağlama Gözbebeğimi çıkaran Danış, albümde Aşkın Tuna, Edip Önder, Selahattin Sarıkaya’nın besteleri ile kendi eserlerine de yer verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası