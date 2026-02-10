2026’nın geride kalan 40 günlük döneminde 1 milyon TL’nin mevduat getirisi 33 bin 750 TL ile sınırlı kaldı. Gram altında aynı tutardaki yatırımın getirisi 180 bin TL olurken, borsadaki kazanç (BİST 100’e göre) 230 bin TL’ye kadar yükseldi. Borsadaki kârın, mevduattaki getiriyi 7’ye katlaması dikkat çekti. Yatırımda sepet yapan ve bu sepete altınla borsayı da koyan tasarruf sahipleri, bu dönemde daha kazançlı çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda yeni yılın 40 günü geride kalırken, bu süreçte yatırım araçlarının getirilerinde de dikkat çeken farklar oluşmaya başladı.

2026’da bugüne kadar geçen süreçte TCMB’den 100 baz puanlık faiz indirimi gelirken, ocak ayı enflasyonu beklentinin üzerinde %4,84 olarak gerçekleşti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise Türkiye’nin not görünümünü pozitife çevirerek, not artışı sinyali verdi.

Gösterge tahvil faizi ve CDS’te de gerileme yaşanırken, iç piyasadaki bu gelişmeler hisse senetlerine pozitif yansıdı, mevduat faizleri ise düşüşe geçti.

BORSA 14 BİNİ ZORLUYOR

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi sadece dünkü işlemlerde %2,34 yükseldi ve 13.838 puandan kapanış yaptı. 14.000 direncine oldukça yaklaşan BİST 100, yıl başından itibaren %22,88 oranında yükseliş kaydetti.

Borsa, faizi 7’ye katladı! ‘Sepet’ yapan yatırımcı kazandı

FAİZ 28 AYIN DİBİNDE

Geçen yıl düşüş trendinde hareket eden mevduat faizlerinde ise bu yıl da gerileme devam ediyor. 10 Şubat 2025 itibarıyla büyük bankalarda, vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın en yüksek mevduat oranları şöyle sıralanıyor:

-QNB: %41

-Denizbank: %40

-Garanti BBVA: %39

-İş Bankası: %39

-Halkbank: %39

En yüksek oran dikkate alındığında bile yıl başından itibaren net mevduat getirisi %3,75 olarak gerçekleşti.

ALTIN PARLIYOR

Geçen yıl %100’ün de üzerinde prim yapan gram altın fiyatı bu yılın ilk 40 gününde de %18 getiri ile 7.000 TL barajını aştı.

Jeopolitik riskler, FED endişeleri, faiz indirimi beklentileri ve zayıf dolar etkisiyle ons altının da 5.000 doları aşması, gram altın fiyatını yeni rekorlara taşıdı.

SEPET YAPAN KAZANDI

2026’nın geride kalan 40 günlük döneminde 1 milyon TL’nin mevduat getirisi 33 bin 750 TL ile sınırlı kaldı. Gram altında aynı tutardaki yatırımın getirisi 180 bin TL olurken; borsadaki kazanç (BİST 100’e göre) 230 bin TL’ye kadar yükseldi. Borsadaki kazancın, mevduattaki getiriyi 7’ye katlaması dikkat çekti.

Yılın geri kalan döneminde de enflasyon ve faizlerde düşüş beklentileri öne çıkarken, borsanın da yeni rekorlara koşması bekleniyor. Dikkatler ilk olarak Perşembe açıklanacak 1. Enflasyon Raporuna çevrildi. TCMB’den gelecek tahminler ve mesajlar, piyasaların radarında olacak.

