Renault Clio’nun altıncı nesil yeni versiyonu Türkiye yollarına çıktı. İlk olarak benzinli versiyonu ile gelen “satış şampiyonu” model için, ilk 1000 alıcıya ve mevcut Clio sahiplerine özel avantajlar sunuluyor. Yıl içerisinde Clio’nun hibrit ve fabrika çıkışlı LPG’li modelleri de otomobil severlerle buluşacak.

1 milyon 799 bin liradan başlayan liste fiyatıyla otomobil severlerin karşısına çıkan Clio’da, lansmana özel ilk 1000 müşteri için 50 bin TL indirim uygulanacak. Mevcut Clio sahiplerine ise takas desteği ile birlikte 1 milyon 699 bin liradan başlayan fiyatlar sunuluyor.

BENZİNLİ VERSİYON

Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen Yeni Clio 3 farklı motor ile geldi. Benzinli versiyonlarında 1,2 litrelik 3 silindirli turbo motor kullanıldı. Günlük kullanım için yakıt verimli 65 hp versiyonun yanı sıra tüm yolculuk tiplerini karşılayan 90 hp otomatik vites versiyon, otomobil severlerin beğenisine sunuldu.

HİBRİT VERSİYON

Clio ürün gamına yıl içerisinde “160 hp Full Hybrid E-Tech” modelini ekleyecek. Şehir içinde %80 elektrikli kullanım ile yakıttan %40 tasarruf vadeden bu modelde, araç yavaşlarken veya fren yaparken batarya şarj olabilecek. Bu sebeple şarja takmaya da gerek kalmayacak. Bu model aynı zamanda 100 km’de 3,9 litre yakıt tüketimi avantajı da sunacak.

LPG’Lİ VERSİYON

Clio aynı zamanda fabrika çıkışlı LPG’li model “Eco-G 120 EDC” seçeneğini de ürün gamına alacak. 6 vitesli manuel vites kutusuyla LPG'li versiyon, 1.100 km'ye varan sürüş menzili sunabilecek. Bu model 100 hp/170 Nm turbo benzinli motora sahip olacak.

7 RENK SEÇENEĞİ

Öte yandan uzunluğu 66 milimetre artarak 4,12 metreye ulaşan yeni Clio, 7 farklı renk alternatifi ile geldi. 10,1 inçlik çift ekran, Google Entegre OpenR Link sistemi, aktif sürüş yardımı, 360 derece görüş kamerası, acil duruş asistanı, 391 litreye ulaşan bagaj hacmi gibi özellikler de yeni model de dikkat çekiyor.



