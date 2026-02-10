Bir televizyon programına katılan Nazan isimli kadın, TikTok'tan tanıştığı adam tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını söyledi. Dolandırıldığını iddia eden kadın yüzünü kaplayan dövmelerle de dikkatleri üzerine çekti. Genç kadın, "Eski hayatıma tövbe ettim" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan Nazan adındaki kadın, TikTok'ta tanıştığı bir adam tarafından hayatının nasıl kabusa döndürüldüğünü anlattı.

DOLANDIRILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Evli olduğu öğrenilen Burhan adlı kişinin kendisinden borç para ve altın aldığı, evini satması için baskı yaptığını söyleyen kadın; Burhan'ın eşinden ayrılacağını söylediğini de açıkladı. Öte yandan programa katılan adam, Nazan'ın iddialarını yalanladı.

Programa dolandırılması değil dövmeleri damga vurdu: Eski hayatıma tövbeliyim

"ESKİ HAYATIMA TÖVBELİYİM"

Diğer yandan yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan'a dövmelerinin anlamı da soruldu. Pişmanlığını dile getiren kadın, dövmelerinin bir anlamı olmadığını belirterek "Eski hayatıma tövbe ettim” dedi.

