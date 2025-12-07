İhlas Haber Ajansı
ASELSAN'dan TOLUN-F: Tek sortide iki atış, tam isabet
ASELSAN, TOLUN ailesinin yeni üyesi TOLUN-F ile etki kapasitesini artırırken, gelişmiş Anti-Jam GNSS sistemi sayesinde yoğun karıştırma altında dahi tam isabet sağlandığını açıkladı.
ASELSAN, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TOLUN mühimmat ailesine ilişkin yeni geliştirmeleri duyurdu.
Paylaşımda "Tek sortide iki atış" ifadesiyle TOLUN'un operasyonel kabiliyetinin artırıldığı vurgulandı.
Görüntüleri paylaşılan ailenin yeni üyesi TOLUN-F, parçacık etkili harp başlığıyla daha yüksek etki kapasitesi sunuyor. Ayrıca TOLUN mühimmatı üzerinde kullanılan ASELSAN KARETTA Anti-Jam GNSS Sistemi sayesinde yoğun karıştırma ortamlarında dahi tam isabet sağlanabildiği belirtildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR