ASELSAN, TOLUN ailesinin yeni üyesi TOLUN-F ile etki kapasitesini artırırken, gelişmiş Anti-Jam GNSS sistemi sayesinde yoğun karıştırma altında dahi tam isabet sağlandığını açıkladı.

ASELSAN, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TOLUN mühimmat ailesine ilişkin yeni geliştirmeleri duyurdu.

ASELSAN'dan TOLUN-F: Tek sortide iki atış, tam isabet

Paylaşımda "Tek sortide iki atış" ifadesiyle TOLUN'un operasyonel kabiliyetinin artırıldığı vurgulandı.

Görüntüleri paylaşılan ailenin yeni üyesi TOLUN-F, parçacık etkili harp başlığıyla daha yüksek etki kapasitesi sunuyor. Ayrıca TOLUN mühimmatı üzerinde kullanılan ASELSAN KARETTA Anti-Jam GNSS Sistemi sayesinde yoğun karıştırma ortamlarında dahi tam isabet sağlanabildiği belirtildi.

