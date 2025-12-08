Türkiye Gazetesi
Türk-Macar Ortak İstişare Mekanizması toplanıyor
Türkiye ve Macaristan, tarihi bağlarını güçlendirmek için Ortak İstişare Mekanizması toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 7'nci toplantısı da aynı gün yapılacak.
Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bugün ilk kez toplanacak Ortak İstişare Mekanizması ve 7. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarıyla ivme kazanıyor.
- Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması ilk kez bugün toplanacak.
- Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlık edecek.
- İki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) 7. toplantısı da bugün yapılacak.
- Bu toplantılarla, tarihî bağlar ve artan üst düzey ziyaretlerle güçlenen ilişkiler daha da pekiştirilecek.
YEŞİM ERASLAN ANKARA - Türkiye ile Macaristan ilişkileri, tarihî bağlar, son dönemde artan karşılıklı üst düzey ziyaretler ve istişare mekanizmaları ile ivme kazandı. Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması ilk kez bugün toplanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlığında gerçekleştirilecek Ortak İstişare Mekanizması toplantısının ardından bugün ayrıca Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin (YDSK) 7. toplantısı da yapılacak.
