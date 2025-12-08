Türkiye ve Macaristan, tarihi bağlarını güçlendirmek için Ortak İstişare Mekanizması toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 7'nci toplantısı da aynı gün yapılacak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Türkiye ile Macaristan ilişkileri, tarihî bağlar, son dönemde artan karşılıklı üst düzey ziyaretler ve istişare mekanizmaları ile ivme kazandı. Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması ilk kez bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlığında gerçekleştirilecek Ortak İstişare Mekanizması toplantısının ardından bugün ayrıca Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin (YDSK) 7. toplantısı da yapılacak.

