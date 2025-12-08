Bilkent Şehir Hastanesinde 11 aydır lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki Cemal Göztak, hastane odasında çalışarak yerleştiği Anadolu Lisesi’ndeki derslerine çevrim içi olarak devam ediyor.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde yaklaşık bir yıldır lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki Cemal Göztak, ağır kemoterapi süreci ve sık sık yaşadığı enfeksiyonlara rağmen pes etmeden hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı kazanarak Anadolu lisesine yerleşti.

Lösemi teşhisi konulduğunda henüz 13 yaşında olan Cemal Göztak, Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastaneye yattığı günden bu yana 11 aydır evine gidemeyen öğrenci, tedavi sürecinde hastane sınıfına devam etti, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen öğretmenlerin desteğiyle LGS’ye hazırlandı.

15 Haziran’da uygulanan sınavdan aldığı puanla Kırşehir’deki Sıddık Demir Anadolu Lisesine yerleşen genç öğrenci, öğretmenlerinin desteğiyle derslerine de çevrim içi katılıyor.

Yaşadıklarını anlatan Cemal Göztak, hastane ortamına rağmen ders çalışmaktan vazgeçmediğini söyledi.

8. sınıfı hastanede tamamladığını ifade eden Göztak “Birçok derse girdim, sınavlara da burada katıldım. Test çözdüm. LGS’ye de burada girdim. Zor da olsa yaptım. Kırşehir de bir okulda okuyorum, online ders alıyorum. Test çözüyorum” dedi.

Göztak, hedefinin fen lisesi olduğunu belirterek “Hep kitap okudum. Ders yaparken kâğıt filan geliyordu onları yapıyordum. Burada daha çok vakit geçirdiğim için zorlanmıyorum, eğlendiğim için zamanım daha hızlı geçiyor. Sınava girecek arkadaşlarıma da planlı ve düzenli çalışmayı tavsiye ederim. LGS’de paragraf çok çıktığı için kitap okumayı tavsiye ederim. Genellikle hikâye ve roman okudum. Türkçe sorularını daha hızlı çözebildim. Daha kolay yapabildim. İyileştiğimde okula gitmeyi heyecanla bekliyorum” diye konuştu.

