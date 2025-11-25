İngiltere lösemi tedavisinde umut vadeden yeni bir tedavisi olan Obe-cel'i onayladı. Tedavi, hastaların kendi bağışıklık sistemlerinin kanser hücrelerini tanımlamasını ve yok etmesini sağlamak için genetik olarak değiştirilmiş T hücreleri kullanıyor. Araştırmacılar, yeni yöntemin bir süre sonra ekanser belirtilerinin kaybolmasını sağladığını söyledi.

İngiltere Sağlık Enstitüleri (NHS), lösemiyi tedavisinde önemli derecede iyileşme sağlayan yeni bir tedaviye onay verdi. "Yeni nesil" bir immünoterapi tedavisi olarak nitelendirilen Obe-cel, vücudun kendi bağışıklık sisteminin kanseri tanımasını ve ona saldırmasını sağlamak için hücrelerin genetiğini değiştirerek çalışıyor.

TESPİT EDİLEBİLİR KANSER BELİRTİLERİ KAYBOLDU

94 kişi üzerinde yapılan klinik bir deneyde, tedavi görenlerin yüzde 77'sinin hastalığın duraklama dönemine girdiği, bunların yarısından fazlasında ise üç buçuk yıl sonra tespit edilebilir kanser belirtilerinin görülmediği belgelendi. Hastalara yalnızca bir kez uygulanması gereken ve diğer tedavilere göre daha az yan etkiye sahip olan Obe-cel, diğer adıyla Aucatzyl, İngiltere’de artık 26 yaş ve üzeri kişilere öneriliyor.

Araştırmacılar, tedavinin önümüzdeki üç yıl içinde nükseden veya dirençli B hücreli akut lenfoblastik lösemi hastası olan ve şu anda sınırlı tedavi seçeneklerine sahip kişilere yardımcı olabileceğini belirtti.

TEDAVİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Bununla birlikte yapılan açıklamaya göre tedavi, kanser hücrelerini avlayıp yok etmek üzere özel olarak tasarlanmış bir bağışıklık hücresinin kullanıldığı “CAR T hücresi tedavi terapisi”ne dayanıyor. Bu yöntemde bilim insanları laboratuvar ortamında bir hastanın kanından T hücreleri alıp, T hücrelerine normalde tespit edemeyecekleri kanser hücrelerini tanımalarına ve onlara saldırmalarına yardımcı olan kimerik bir antijen reseptörü (CAR) kazandıran yeni bir gen ekliyor.

NHS Ulusal Kanser Klinik Direktörü Profesör Peter Johnson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu çığır açan tedavi, yapılan deneylerde gerçek anlamda umut vadediyor ve agresif lösemi türüne sahip hastalara daha uzun süre kanserden uzak yaşama şansı verebilir; hatta bazıları için bir tedavi umudu sunabilir. Bu tedavi yöntemi hastanın kendi bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve ardından T hücrelerini kansere yönlendirerek onu öldürüyor” dedi.

Sağlık Bakanı Ashley Dalton, "Bu öncü tedavi, hastalar ve aileleri için mükemmel bir haber ve NHS'nin tıbbi inovasyonun ön saflarında yer aldığını gösteriyor" diyerek yeni tedavi yöntemine dikkat çekti.

AYŞEGÜL DAHİ

